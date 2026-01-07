空軍F-16戰機花蓮外海失聯 飛官跳傘國軍海巡全力搜救中
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
空軍花蓮基地1架F-16單座戰機，昨（6）日晚間6時17分，起飛執行例行訓練，隨後於7時29分左右，在花蓮豐濱鄉東面10海浬處，機上的辛姓上尉飛官疑似跳傘失聯。海巡署表示，海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，並開設應變中心指揮調度3艦6艇，前往海上救援，已共施放4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。
海巡署表示，昨晚兩艘巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。由於現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風 9 級，浪高 3 公尺，而且入夜後氣溫驟降，海巡人員仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。
海巡署表示，為擴大搜救範圍，同步聯繫距現場10海浬的馬紹爾籍貨輪，協助瞭望，並請農業部漁業署，呼叫周邊作業漁船共同協尋。已持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。
照片來源：海巡署提供
