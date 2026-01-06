空軍F-16爆墜機意外！回顧「夜航失事往例」這原因居首

政治中心／李汶臻報導

空軍今（6）日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。稍早國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海，展開搜尋行動；海巡署也派出艦艇趕赴現場中。當前意外發生原因尚不明朗，還有待進一步釐清。但曾有空軍人士指出，在過往的F-16夜航失事紀錄中，「空間迷向」是造成失事的主因。





圖為空軍五聯隊F16戰機起降畫面。（圖／翻攝畫面）

圖為空軍五聯隊F16戰機起降畫面。（圖／翻攝畫面）





針對6日晚間突發的F-16意外，空軍司令部稍早發出最新聲明，證實飛官辛柏毅已跳傘逃生。完整聲明如下：本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

F-16軍機今（6）日驚傳墜機事故；圖為F-16戰機，圖中非當事飛官。（示意圖／民視新聞資料照）





截至目前，空軍司令部尚未公布意外發生的原因。但過去曾有空軍人士分析F-16夜航失事的主因，據《上報》報導，有空軍人士說明，「空間迷向」多發生在夜間於海面飛行時，因天氣良好、缺乏地形或雲層作為參考，飛行員容易將海上船燈誤認為星光，產生上下顛倒的錯覺。若未即時依靠儀表判讀，可能誤以為戰機正在爬升，但實際上戰機卻是朝海面飛去，因而釀成事故。而回顧歷年海上夜航失事案例，「空間迷向」則是造成失事的主因。

以下為《民視新聞網》整理2008年至2022年的14年間，發生的多起F16事故案件：（不完全統計）

2008年3月4日

空軍花蓮基地一架編號6706的F-16戰機，進行夜航訓練時，疑似因空間迷航墜海，飛官丁世寶少校下落不明。

2013年5月15日

空軍嘉義基地編號6622的F-16A戰機，疑機械故障於高雄外海墜機，飛官吳彥霆跳傘獲救。

2016年1月22日

空軍駐美路克空軍基地高鼎程上校，駕駛編號93-0711的F-16A戰機，進行空戰演練時，墜毀於亞利桑那州山區，不幸殉職。

2018年6月4日

空軍花蓮基地編號6685的F-16戰機，執行漢光演習演訓任務，因戰管人員的疏失，造成飛官吳彥霆少校在基隆粗坑附近山區撞山殉職。

2020年11月17日

空軍花蓮基地編號6672的F-16戰機，執行夜航訓練，消失在花蓮機場東北面約8浬海域，飛官蔣正志上校下落不明。

2022月1年11日

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事。飛行員陳奕失聯多日，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，「綜合日前所尋獲的一些檢體，跟DNA檢定報告認定陳姓飛官，死因為F-16V戰機事故，導致全身多重性鈍性創傷，創傷性休克死亡，死亡方式為意外。

原文出處：空軍F-16爆墜機意外「飛官跳傘保命」 回顧「夜航失事往例」這原因居首

