空軍F-16訓練「飛官陷G力昏迷」 高度急墜1萬4千呎！軍方回應了
空軍1架編號6669的F-16V戰機昨天（8日）自台東基地起飛，執行基本空防訓練，期間因進行大G力動作，導致飛行員一度昏迷，戰機從2萬呎急墜至6000呎，所幸飛官及時恢復意識，最後順利降落。對此，軍方證實該飛行員在訓練過程中出現短暫G力昏迷現象，當下立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。
《中時新聞網》報導，該架編號6669的F-16V戰機昨天自台東基地起飛，執行基本空防訓練時，因進行大G力動作，飛行員一度在空中陷入G力昏迷，戰機高度從2萬英呎急墜至6000英呎，情勢危急。
所幸經僚機多次呼叫後，飛行員及時恢復意識，迅速穩住機身並順利降落，儘管最後有驚無險，仍讓僚機與塔台嚇出一身冷汗。報導指出，該名飛官已有2次大G昏迷紀錄，後續恐面臨停飛。
針對媒體報導「空軍F-16飛官大G動作昏迷」乙情，空軍司令部今日表示，本屬臺東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。空軍司令部進一步指出，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。
