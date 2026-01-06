空軍F-16V夜航訓練失聯 飛官花蓮豐濱外海跳傘搜救
賴清德指示全力搜救確保人員平安
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，於7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。空勤總隊黑鷹直升機已抵達目標區開始搜救，C-130投放照明彈參與作業。
總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。
空軍花蓮基地一架F-16V（blk20）單座戰機今天晚間在執行夜航訓練任務時，雷達光點突然從螢幕上消失，據了解，機上飛官辛柏毅上尉在千鈞一髮之際啟動彈射座椅跳傘逃生，國防部已啟動緊急搜救機制，全力展開海空搜尋。
行政院長卓榮泰晚間聯繫國防部長顧立雄後，也要求海委會海巡署、內政部空勤總隊、農業部等協助搜救與查看。
空勤總隊黑鷹直升機已飛往豐濱海面搜救。目前搜救機抵達目標區開始搜救，C-130投放照明彈。
海委會海巡署回報，北部、東部、南部海域的艦艇，皆已朝事發地點移動進行救援作業，後續將持續增援。目前東部各海巡隊均已派艇前往全力搜救。
賴清德晚間也透過臉書發文指出，關於今晚花蓮F-16V戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。
賴清德說，目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。政府會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。
