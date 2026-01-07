空軍F-16V飛官花蓮外海跳傘失聯 空軍：尚未有證據確認完成跳傘
空軍第五聯隊6日由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，7時29分疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘後失聯，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。空軍今天上午10時召開專案記者會表示，辛柏毅曾三度利用無線電回報預計跳傘，隨後雷達光點消失，但目前未有確切事證確定完成跳傘。
空軍記者會現場畫面
空軍司令部督察長少將江義誠表示，飛機昨天晚間6時17分自花蓮空軍基地起飛後，7時29分雷達光點在1700呎高度消失。根據錄音通話和雷達顯示資料，7時27分時辛柏毅飛行高度約7600呎，反映雲中失散，不到1分鐘後辛柏毅再反映「我現在高度一直在下掉」，最後於7時28分回報預計跳傘3次後，雷達光點消失。
空軍強調，目前第一要務為人員搜救，截至今天上午已派遣空中13批13架次、海上艦艇11艘次加強搜索；至於第二作戰區，已派遣人員共計119員至海岸實施搜索作業。
媒體詢問，空軍是否確認飛官確實跳傘，空軍回應，昨天接收到辛柏毅上尉以無線電回報跳傘，根據飛行員訓練，會按照無線電呼叫跳傘後立刻執行程序，但空軍迄今未截獲求生裝備訊號，因此目前未有確切證據確認是否完成跳傘。
空軍司令部提供資料指出，上尉戰鬥機飛行官辛柏毅為空軍官校108年班，已婚，尚未育有子女。飛行總時數611小時，飛行機種總時數371小時。
