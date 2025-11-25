空運假蜂蜜竟是大麻毒郵包 溯源再查獲2700格「毒郵票」

刑事局中打破獲空運假蜂蜜真大麻毒郵包。（圖：刑事警察局中部打擊犯罪中心提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心與臺中地檢署、臺中市刑大及財政部關務署臺中關聯手，成功破獲一起利用國際郵包夾藏毒品的案件。臺中關先於6月初攔查一件自美國寄抵臺灣的包裹，外觀為蜂蜜產品，但內部疑混藏大麻，經送驗後確認含有第二級毒品成分，隨即由臺中地檢署指揮刑事局展開追查。

警方持續監控動向，6月12日在臺中市西屯區查緝前來取貨的黃姓男子，並發現將另一批於6月9日自美國走私入境的「LSD毒郵票」藏匿於住處旁公園。警方帶同嫌犯前往搜尋，共在公園11處起出54張、共2,700格的毒郵票，可供2,700人次施用。隔日，警方也在公園內將前往取毒的林姓男子逮捕到案。

警方調查黃姓犯嫌負責接收國際毒包並分裝，再利用住家附近公園作為藏毒與交付地點，藉由「埋包」方式製造斷點，企圖規避追查並掩藏販毒網絡。警方同步查扣封口機、真空袋及手機等證物。

刑事警察局指出，查獲的「毒郵票」含有第二級毒品麥角二乙胺（LSD），屬迷幻劑類毒品，可能造成錯覺、幻覺，嚴重者更會引發恐慌、精神分裂或自殘等危險行為。警方呼籲民眾切勿以身試法，製造、運輸或販售第二級毒品，最高可處無期徒刑並科重罰。

刑事警察局強調，將持續與關務署合作，「截毒於關口」，並全力打擊毒品犯罪。（張文祿報導）

