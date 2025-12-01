空間即風格的完美演繹！「義式精品美學」線性構圖創 x 材質對比張力，建構 27 坪宅邸時尚生活詩篇

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藍雅國際設計

當代設計的魅力，在於透過精準的材質碰撞，釋放出空間的獨特張力。這間 27 坪的台南善化新成屋，援引義式精品住宅美學，以俐落的線性構圖為主軸，將空間從單純的居所升格為一種「精緻生活態度的展演」。全案打破傳統格局界線，透過開放式設計讓客廳、餐廚與臥房的視覺與光線自然延展，呈現出精品寓所獨有的通透與時尚感。



落塵區空間色彩構成上選用理性沉穩的「大地灰」作為基底，巧妙搭配搶眼的「愛馬仕橘紅」打造出別緻的玄關收納端景；局部再以霧金、黑鈦、焦糖皮革點綴，在冷靜與熱情、理性與感性之間，創造出極具格調的色彩語彙，展現了時尚與質感共鳴的生活詩篇。公領域立面採用異材質相互交織的手法，運用霧灰質感的塗料牆面、溫潤皮革包覆的立面、搭配細膩的鈦金屬邊框與通透的玻璃界面，在理性秩序中釋放出柔和且深邃的光影層次。半高電視牆自定義電視牆位置，替客廳區域做最適當的空間比例劃分；沙發背牆莫蘭迪色霧灰質感的塗料牆面、溫潤皮革包覆的立面深淺拼接，腰牆和溝縫分割的比例創造立面上豐富的層次感。餐廳區域透過義大利進口磚堆疊，藉由局部鏤空的方式呈現出堆疊的趣味性；低矮的圓弧餐桌、長凳和落地沙發的家具選擇，在視覺上延展空間高度，也提供更符合人體工學的坐感。兩種不同深淺的魚骨拼木地板採取無接縫拼接設計，在開放式格局界定出公私領域；電視牆後方的開放時廚房透過茶鏡作為屏風，創造具有包覆感的料理空間，也化解了開門建灶的風水疑慮。此案完美詮釋了「空間即風格」的設計精神。開放式的格局不僅帶來流動的視覺感，更是將居住者的時尚態度無保留地展現出來。在材質語彙的運用上，設計師進行了一場冷暖調性的平衡遊戲：霧面岩灰結合微水泥質感的塗層，賦予空間沉穩而內斂的質感，與皮革的溫潤觸感形成互補；深色系石材與木皮的穿插，則為極簡的線性構圖增添了層次深度。

三間臥室延續金屬的冷冽光澤與皮革的溫潤觸感達到完美平衡，讓身處其中的人，既能感受到現代建築的俐落感。客房內延續公領域的配色呈現整體風格整體性，採用開放式層架、吊掛五金和及腰抽屜櫃的衣物收納空間取代傳統系統櫃，大幅降低空間壓迫外，更將隔間局部替換成茶鏡提升臥室採光和視野通透性。主臥房則移植精品櫥窗的衣物設計，利用大理石底材搭配櫃內燈帶照明，下方增加是品格櫃設計讓收納更有條理。主臥鄰近採光窗的長型區塊規劃化妝台，懸浮式桌板和牆面金屬層架設計，藉由義式極簡線條的精緻工藝，譜寫出不流於華麗卻極具格調的當代生活美學。

藍雅國際設計／張凱

地址：台北市文山區興隆路一段101號1F

電話：02-77554085

Email：rooms.service@gmail.com

網站：https://www.theegroup.net/

