空間活化成親子滑板場 台中市再添兩處

[Newtalk新聞] 台中市政府持續打造親子共遊、全民運動的友善城市！繼海線首座「梧棲極限運動場」去年底啟用後，今年再加碼於西區梅川綠園道與西屯區廣福陸橋下興建兩座「親子滑板場」，讓市民多了可以親子同樂、動一動的好去處。

運動局長游志祥表示，市府近年積極活化公園、綠帶與橋下空間，希望打造出讓各年齡層都能自在活動的環境。其中西區梅川綠園道一直是居民喜愛的午後散步、遊戲與親子共遊的地點，新增的親子滑板場更為這片綠意帶來更多歡笑聲，孩子能在設施上練習滑行，家長則能坐在樹下陪伴、拍照、聊天，將成為許多家庭的週末固定行程。

另外，西屯區廣福陸橋下的親子滑板場則充分利用遮陽、避雨的優勢，將原本就吸引滑板愛好者聚集的空地重新整理得更安全、友善。無論晴雨、放學後或假日，都能看到青少年朋友們、親子家庭在這裡磨練技巧、彼此交流，讓橋下空間更具活力，也成為鄰里日常生活中熟悉的運動景象。

運動局說明，此次工程由中央「優化全民運動與賽會環境計畫」補助與市府共同投入1,000萬元經費完成，兩座場地將在近期完成驗收後開放使用，未來也將持續打造貼近生活的多元運動空間，讓市民在日常中輕鬆接觸並享受運動，使這些場域成為帶動全民運動的重要據點。

