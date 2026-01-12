空間設計讓生活回歸純粹！新北市70坪現代宅以自然材質Ｘ當代氣韻，勾勒沉穩哲學

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 亞藝國際設計室內裝修有限公司

小編帶你看好宅

位於新北市新莊區高樓層的住宅，擁有約七十坪的寬敞格局，毛胚屋的原始狀態為空間提供了創作彈性。而這個空間的屋主是一對偏愛冷調色系與自然材質的夫妻，希望打造一個兼具質感與沉穩氣息的現代居所。亞藝設計以「自然材質 × 當代氣質」為核心理念，透過細緻的材質搭配與線條詮釋，讓整體呈現乾淨純粹的現代調性，同時保留自然紋理所帶出的溫度與層次，使家成為隱世秘境般的生活場景。



廣告 廣告

整個公領域成開放式設計，通透的空間繫起佛堂、客廳與餐廚間的關係，不僅互動性更高，視覺上也更開闊無阻。為凸顯本案自然材質與當代氣質的主軸，天花選用檜木條板鋪陳，地坪則以柚木地板與之呼應，創造出溫煦的包覆感，也將屋主喜愛的沉穩氣息營造出。電視主牆選用大器石材包覆，在斜光燈的照映下，自然紋理的手感變得更加鮮明。往下延伸的收納展示櫃，同樣延續自然石材基底，搭配精心規劃的比例分隔，展示牆面宛如精緻的多寶格。



開放式餐廳將中島餐桌置於天花大樑下方，再透過黑鏡包覆，挹注現代語彙，也修飾樑體存在感。實木餐桌搭配上霧黑Ｙ椅，揉捻現代的俐落與自然。烤箱、微波爐等電器皆整合於櫃體立面中，透過色彩調和，建立協調的整體感，機能完善也不會影響空間美學。



主臥室延續公領域元素，在深色基底上，點綴木質媒材，沉穩又大器。更衣間規劃於寢臥區與主衛浴之間，玻璃門片在防塵與空間感間取得平衡。主衛浴選用灰色石材鋪陳，明確的乾濕分界提升使用舒適度。而細膩的光影效果，更將整體氛圍昇華，精緻氣息瀰漫。兒童房將收納機能整合於床頭與床尾，讓渡出寬敞的走到空間，又不壓縮空間感。異材質的拼接豐富畫面層次，讓生活更有個性。



小編的最愛

設計師以化繁為簡的思維為基礎，捨去多餘的裝飾語彙，改以自然材質的層次堆疊形塑空間個性。讓光影在不同介質間流動、停駐，與材質產生細膩對話，最終構築出一處耐人品味、並能隨時間醞釀質感的居住場域。

亞藝設計／賴美琳

地址：台北市大安區復興南路1段249號9樓

Email：artenid@gmail.com

網站：https://artenid.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>亞藝設計

立即聯絡>>>亞藝設計