空間迷向失事佔比高 成為飛官最大威脅

F-16戰機於夜間起飛。(DVIDS)

空軍一架機號 6700 的 F-16V 單座戰機，6 日晚間於花蓮外海執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉至今仍未尋獲。空軍司令部今(7)日召開記者會說明初步調查結果，研判事故主因為「空間迷向」，並證實飛官在失聯前已察覺高度異常並嘗試處置。





空軍指出，辛柏毅上尉於晚間 6 時 17 分起飛，7 時 27 分 30 秒在高度約 7600 呎時回報「Two lost」，表示在雲中與長機失散。不到一分鐘後，高度迅速下降至約 4000 呎，辛上尉回報「高度一直在下掉」。

隨後高度持續急墜，在約 2600 呎時，辛上尉連續三次呼叫「跳傘」，至 7 時 28 分 30 秒，高度降至約 1700 呎，雷達光點隨即消失，整個過程僅約一分鐘。





空軍五聯隊表示，夜間飛行缺乏地平線參考，加上海面視覺錯覺，極易引發空間迷向。所謂空間迷向，是指飛行員在黑暗或雲層中，因內耳前庭與視覺訊息失準，無法正確判斷飛機姿態，常見錯覺包含滾轉錯覺與俯仰錯覺，嚴重時可能導致「死亡螺旋」。





統計顯示，F-16 戰機自 1997 年在台服役以來，29 年間共發生 11 起重大失事，其中明確與「空間迷向」相關者達 3 起，占比約 27.3%。尤其多發生於夜航任務。





空軍已下令啟動「天安二號」作業，暫停演訓並進行全面機務特檢，同時強化模擬機訓練與夜間儀器飛行課程，避免類似悲劇重演。軍方強調，目前搜救仍是首要任務，將持續不放棄任何希望。