空間迷向是飛官殺手 國安迷向是台灣危機

身為一名退伍傘兵，我很清楚在三度空間中，人的感官有多不可靠。當年受傘訓時，教官反覆叮嚀，快落地前千萬不要盯著地面看，而是要看遠方的樹或建築物，作為高度參考點；腳一踩到地，立刻完成翻滾動作。因為人眼對平面距離還算準確，對高度落差卻極容易產生錯覺，一旦判斷錯誤，代價就是受傷，甚至更嚴重的後果。





飛官面臨的風險，比傘訓更高。夜間或天候不佳時飛行，四周一片漆黑，沒有地平線、沒有燈光，身體感覺往往與實際姿態完全相反，這就是所謂的「空間迷向」。這狀況就像閉著眼睛開戰機，即便受過再多訓練，只要少了穩定的儀表、訓練反應，風險就會瞬間放大，甚至奪命。

F-16V戰機失事後，國軍仍全力投入搜救，盼望能有好消息。同時我心中始終有一個更大的擔憂，台灣正陷入一種「國安迷向」的狀態。今年度總預算至今尚未付委審查，國防特別條例仍被擋在立法院之外；與此同時，中國對台軍事威脅不斷升高，去年底又再度發動環台軍演。這樣的背景下，國防資源卻陷入不確定，這不只是程序問題，而是實實在在的安全風險。





預算受阻，影響的不只是帳面數字，而是裝備養護、戰備維持與人員訓練。更嚴重的是，這種惡意阻擋國防發展與預算的政治鬥爭手段，正在對國際社會釋放錯誤訊號，會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。





空間迷向會奪走飛官的寶貴生命；國安迷向，則是讓整個國家陷入安全危機。這是我們社會整體都承受不起的風險。