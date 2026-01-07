「空間迷向」分不清方向 專家：視覺.大腦影像無法配合

花蓮縣 / 綜合報導

目前辛姓上尉的搜救工作仍在持續當中，不過根據了解，他疑似是因為「空間迷向」，才會造成後續狀況；軍事專家解釋，若是飛行時周邊沒有明顯地形地物當參考點，很容易發生空間迷向，分不清方向時操作，容易發生憾事，基本上遇到「空間迷向」還是要靠看儀表，相信數據。

F-16戰機夜間從跑道升空，這是去年3月，空軍執行「跨子夜」實戰化飛行訓練，為的就是強化，夜間作戰能力，但在夜間海面環境，飛行員容易出現，「空間迷向」等飛行風險，對於飛官操作及判斷，形成高度挑戰，沒想到昨(6)日晚間，空軍花蓮基地發生失事意外。

廣告 廣告

當飛行員進入雲層，大霧或全黑的環境後，沒有明顯的地形地物當參考點時，容易將海面船隻的燈光，與天空星光上下顛倒，一旦發生「空間迷向」，飛行員若分不清正確方向，操作失誤就容易發生憾事。

空軍退役飛官于晧瑋說：「(舉例)感應火車開動了，(結果)是另一個火車走掉，這個瞬間你就會產生錯覺，當你這種情況產生的時候，你人瞬間會覺得不舒服，為什麼，你的眼睛，視覺，跟你的大腦，產生一個影像不配合。」

而這次失事的F-16，是我國1997年所購入，後續透過鳳展專案，升級為F-16V，有網友爆料，戰機升級後，因記憶體計算容量不足，程式不穩定等，導致任務電腦出現，各種無法預期嚴重度的狀況發生。

甚至這架編號6700的失事戰機，幾天前也曾經發生，MMC任務電腦故障狀況， 對此軍方表示 ， 去年11月出廠到現在 ， 只有一般性故障 ， 辛上尉駕駛的戰機在訓練前都有檢修 ，外界更點名，遲遲未安裝「自動防撞系統」，是否也是失事原因之一。

空軍退役飛官于晧瑋說：「人在這種錯覺情況下，他可能撐不住的情況，他還是會做跳傘的一個抉擇，兩台飛機這麼近，就算這個系統，如果真的有這個系統，它機頭突然下去的情況下，他把它拉起來，這麼近的距離會把它的隊長撞掉。」

過去空軍曾有多起案例，都是疑似因為，「空間迷向」釀成失事，空軍司令部，可得好好釐清事發原因。

原始連結







更多華視新聞報導

「空間迷向」恐分不清方向 專家：回歸儀表信任數據

共軍5大新軍事據點曝光！ 陸委會：為台海衝突積極準備

「廉航」失價格優勢？ 專家：錯過「甜蜜期」恐比一般航空貴

