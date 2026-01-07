「空間迷向」恐分不清方向 專家：回歸儀表信任數據

花蓮縣 / 綜合報導

各單位全力搜救飛官辛伯毅，根據了解他疑似因為「空間迷向」，才會緊急跳傘。軍事專家解釋，飛行時，周邊沒有明顯地形地物當參考點，很容易發生空間迷向，分不清楚方向時，操作容易發生憾事，基本上遇到「空間迷向」還是要看儀表，要相信數據。

海面上出現陣陣光點，照亮黑暗夜空及海面，這是海巡署發射的照明彈，因為有F-16戰機的飛官 疑似 跳傘逃生，而傳出辛姓上尉，是因為空間迷向緊急跳傘。

軍事專家陳國銘說：「比如說因為飛機他們，要在一定的時間，進入指定的空域，譬如說這個空域有雲層，或是大霧，或是全黑的環境之後，周邊沒有明顯的地形地物當作參考的時候，很容易可能就發生空間迷向。」

記者VS.F16模擬艙業者王先生說：「我不知道我到底在哪邊，我頭好暈喔，是星星嗎，(你現在的高度呢)，四千呎，三千呎，二千呎，一千呎。」F16模擬艙業者王先生說：「你連地方都沒有看到，這就叫迷向。」發生「空間迷向」，飛行員分不清正確方向，一旦操作失誤容易發生憾事。

軍事專家陳國銘(聲源)說：「空間迷向，基本上來講要靠儀器來解決，如果說你一旦稍微判斷失誤，或是產生錯覺之後，其實很容易就發生操作失誤，基本上就是回歸到我們叫儀表，你要信任數據，不要太相信自己的感官。」

根據了解發生空間迷向時，要馬上判讀儀表數據來飛行，若在低空恐怕飛行員，來不及判斷並改正，跳傘就成了唯一機會，但究竟這個事件確切發生原因是什麼，都還有待進一步調查釐清。

