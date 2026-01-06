空防任務繁重！F-16返台服役28年已11架失事
[NOWnews今日新聞] 空軍一架編號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機今（6）日晚間執行例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍在1990年代向美國採購150架F-16A/B Block20戰機，首批於1998年返台服役，防空、對地炸射、訓練任務繁重，已有11架F-16墜毀。
「和平鳳凰」60億美元買150架F-16
F-16是一款單發動機的多功能戰機，固定武器為一挺20公厘M61火神式機砲，同時可掛載空對空飛彈、空對地與反艦飛彈等武器執行任務。第一代為F-16A/B型，A型為單座、B型為雙座型。在改善航電與發動機之後，通用動力公司推出F-16C/D型，具備全天候視距外攻擊能力。
我國自1979年便向美國爭取出售F-16戰機，直到1992年老布希總統尋求連任為了爭取德州軍火商選票，終於同意出售。空軍以「和平鳳凰」計畫，花費60億美元，向美國通用動力公司採購150架F-16A/B型戰機，包括單座型F-16A型機120架、雙座型F-16B型機30架，首批2架於1997年出廠、1998年服役。國軍F-16A/B搭配當時歐洲四國正在進行中的中期壽命升級（MLU）計畫，因此以MLU標準製造，雖然可掛載空射式魚叉飛彈及小牛飛彈，但對地、對海功能仍部分被限制，發動機使用普惠公司生產的F100-PW-220型發動機。
陳水扁總統第二任期，為了取代服役30餘年的F-5戰機，多次向美方爭取購入F-16C/D型以提升國軍戰力，但美國基於北韓問題與反恐議題需要中國支持與中國廣大經貿市場等諸多原因，拒絕軍售F-16C/D型給台灣。2011年美國同意馬英九政府全面提升F-16A/B型 Block 20戰機性能，成為F-16V規格。
升級型F-16V單座空軍正式型號為F-16AM，雙座為F-16BM，最大改良處為加裝一具AN/APG-83雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，升級型的F-16V換裝APG-83電子主動掃描陣列（AESA）雷達，可同時執行對地、對海與空中搜索能力，距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。
F-16V戰機新購的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可同步將近100項訊息整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，可達到人機一體目的，搭配AIM-9Xj短程空對空飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，堪稱最強F-16戰機。每挺聯合頭盔瞄準系統價值40萬美金，堪稱國軍最貴單人配備。漢翔於2023年完成141架F-16V升級任務。
服役28年已11架墜毀
1998年3月20日澎湖花嶼外海，編號6828的F-16B在執行飛行任務時失聯，飛官溫進嵩少校、章嘉成上尉失蹤。1999年1月25日台東太麻里山區，編號6813的F-16B在執行太康儀器穿降飛行時撞山失事墜毀，研判航太偏航指示器故障產生誤差，使飛行員未能及早察覺異狀。空總考核官張嘉鯤中校、戴維康少校殉職。
1999年6月1日綠島西南22浬外海，編號6638的F-16A在晚間2029時實施夜航訓練，飛官許君威少校失蹤。1999年8月18日，編號6680的F-16A降落時發動機故障，墜毀於主跑道南側盡頭6000公尺處，飛官林更生少校於49公尺高度彈射逃生，雙腿骨折送醫。
2008年3月4日花蓮外海，編號6706的F-16A在晚間1850時執行空中夜間攔截演練，於28分鐘後因不明原因在距離花蓮基地約太康124度42浬的海面上失去聯繫，飛官丁世寶少校失蹤。2013年5月15日嘉義外海，編號6622的F-16A於下午2點起飛後，在2點半向塔台回報飛機疑似出現機械故障造成墜機，吳彥霆中尉獲救送醫。
2018年6月4日，編號6685的F-16A戰機，下午1時9分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務時撞山，吳彥霆殉職。 事故原因指向戰管人員的疏失，造成飛官在低空執行任務時發生意外。空軍此後也向美方爭取安裝加裝自動防撞地系統（AGCAS），防止飛機因為飛行員空間迷向、G力昏迷時撞地或撞海。
2020年11月17日，編號6672的F-16A戰機，晚間6時5分從花蓮起飛執行夜航訓練，6時17分光點從雷達消失，失蹤位置在花蓮機場東北面9浬，駕駛員為空軍第26作戰隊隊長，蔣正志上校失蹤。2021年5月27日總統府公布總統令，追晉故空軍上校蔣正志為空軍少將。
2022年1月11日，編號6550機F-16AM戰機，14時55分從嘉義起飛執行例行訓練，15時26分於水溪靶場週邊光點消失，失蹤位置在嘉義北港溪出海口一帶，駕駛員陳奕殉職。這也是空軍升級型F-16V首起墜機事故。
空軍三型主力戰機，包括幻象2000與IDF經國號、勇鷹高教機都使用英國馬丁貝克生產的彈射椅，而F-16則使用美國柯林斯航空航天系統(Collins Aerospace Systems)生產的ACES II彈射椅，該型號屬於第三代彈射座椅，裝有很多傳感器以控制引導傘與主傘的布置，減小跳傘者承受的衝擊力。
F-16的彈射手柄在飛行員腿之間，遇到緊急狀況需彈射時將彈射手柄拔出，戰機座艙會先向上炸開，再啟動彈射椅將飛行員彈射離開駕駛艙。
