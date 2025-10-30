（圖／本報系資料照）

國防部的「ADF戰機」計畫再度受到外界質疑存廢。所謂「先進防禦戰機計畫」是台灣曾經計畫自製的下一代戰機，該計畫目標是設計一款能跟上世界軍用航空發展潮流的第五代戰機，但因技術門檻太高及關鍵組件缺乏外購商源和自製能力，已決定不再自研，而是朝向外購先進戰機方向發展，這是實事求是的決策。

30多年前，礙於當時的國際環境，中華民國政府不得不轉向法國採購幻象2000-5。原本美國在雷根政府時代認為台灣沒有必要斥資新一代戰鬥機，但到了布希時代為利益考量又轉而同意出售F-16，其實此時政府決策者就應看出國際軍備市場的競爭，和能否有實力自行發展航空工業，當時若能仔細規畫則可借力使力，壯大台灣的軍用航空工業潛能。

但一句「國機國造」口號卻讓自製與外購勉強並行，結果就是得不斷在不同系統間挹注巨資，也讓國際對台灣的軍購產生「要五毛給一塊」的觀感，這種「暴發戶」式的軍購模式也讓我國當年在對外軍購時沒能適時把握機會，向軍售國提出附帶後勤、研發、教育培訓，甚至在台灣設立亞太地區維修中心等以買方市場為主導的額外條件，而要這樣才能稱得上是國防的真「韌性」。

綜觀世界各國第五代以上的戰鬥機已非純然的「研發一架軍用飛機」，而是整個作戰和後勤的系統建設，這已非一般小國能力所能及，台灣尚不足以支撐一架第五代機的研發生產。

明年我國防預算已達1兆元以上，在美國持續要求我方提高國防預算至GDP5％的前提下，如果再貿然投以鉅資，將是拖垮台灣的最後一根稻草，何況尚有所費不貲的各型防空飛彈系統升級，我國此時應從全面的空防戰力來規畫新一代裝備，才能滿足未來台海防禦作戰需要。

不久前，新型初級教練機採購案也順勢被國防部帶出，空軍、廠商、科研各有爭取藉口，其實仿效歐美，派出學員赴國外參加可執行多重任務科目的「先導換訓」課程，政治敏感性較低，投資經費也相對廉價，亦可趁早培養學員國際觀，堪稱我國空軍未來建置新一代飛行訓練的參酌對象。

放眼世界各國空軍，舉凡編有教練機序列的國家，目前多在籌購新一代機種作為銜接主力戰鬥機的先導換訓建制，尤以原本使用F-5與A-37等美製噴射機的單位，鑒於舊機體飛行壽期的時間壓力，多數都已在積極規畫新教練機的獲得途徑與期程，以滿足既定的飛行學員養成教育，達到維護本國空權戰略的目的。（作者為前空軍中將副司令）