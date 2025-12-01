空降三蘆逼退李有宜？周曉芸曝與黃國昌共掛看板初衷

周曉芸今（1日）發文指出，她推出首面與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見民眾黨在地方努力經營的成果。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨發言人李有宜昨宣布退黨，外界推測與民眾黨主席黃國昌在三蘆區力挺的服務處主任周曉芸空降爭取明年參選議員一事有關。周曉芸今（1日）發文指出，她推出首面與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見民眾黨在地方努力經營的成果。

李有宜去年曾參選新北第2選區（五股、蘆洲、三重）立委，在藍營禮讓下獲得逾8萬張選票，但仍不敵民進黨推出的林淑芬。不過，李有宜落選後並未離開三蘆地區，也持續在地方深耕，並於幾個月前就宣布明年有意再戰三蘆地區議員選舉。

不過，黃國昌在汐止、三蘆、板橋、中和推出4名人馬，其中三蘆區服務處主任周曉芸近日更在初選辦法尚未出爐前，便掛起與黃國昌合照的看板。周曉芸與李有宜獲得資源出現落差，李有宜也在此時宣布退黨，外界多推測兩者有所關連。

周曉芸今說，她自今年3月起擔任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。日前也推出首面與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民，看見他們在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

周曉芸強調，這段時間她與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。未來她也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。



