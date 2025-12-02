空降區主任導致李有宜退黨？黃國昌駁：沒有任何地方「誰一定優先」

民眾黨前發言人李有宜退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌三蘆區主任周曉芸空降、與黃國昌掛合體看板有關，資深媒體人黃光芹也指李有宜長期被黨內冷暴力。對此，黃國昌今（2）日回應，對於黨內初選，原則就是公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先。

黃國昌表示，民眾黨是一個沒什麼資源的政黨，也沒什麼宣傳，有人願意上合照看板，歡迎都來不及，屏東那邊也有希望選議員的人，和民眾黨立委林國成掛看板，對民眾黨來說，只要不使用黨的經費，願意自掏腰包幫民眾黨宣傳，黨中央一向歡迎，因為黨中央、地方黨部沒有錢做這些事情。

黃國昌說，民眾黨的初選機制非常公開透明且公平，舉一個最顯著的例子，連現任議員都沒有優先權，黨中央一但針對特定選區公告，有人來登記以後，地方黨部會有評鑑委員會，針對所有來登記的人進行資格審查和評鑑評分，接下來如果能協調，只會在這個階段協調，民眾黨不會在公告前搓圓仔湯。

黃國昌表示，如果協調不成，就是做全民調，挑最強的候選人，任何一個選區都沒有人有優先權，除非是特別艱難的選區，真的沒有人登記，才會用徵召的方式來辦理。

黃國昌提到，民眾黨有新北黨部，各區有黨部區主任，雖然新北市是他的責任區，但入黨前他就和前主席柯文哲說過，既有黨部的人事安排不會作任何更動，各區幹部通通不要動，維持既有團隊，因為要增強戰力，絕對是用加法，作為新北責任區，他要拓展地方服務和地方選舉，在每一區他自己去找主任做選民服務，這件事情不會去用到地方黨部既有的資源，這就是加法的邏輯。



黃國昌說，他告訴每個區主任的話都一樣，就是幫他做地方的選民服務，如果有志挑戰2026年議員，沒有特權也沒有特殊待遇，按照黨的機制和規則初選，對他來說，他就是因為太忙，才有必要一區一區找區主任幫忙，每個人自己的行程也都很滿，對於黨內初選，原則就是公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先。



黃國昌表示，曾經一起合作的夥伴，都珍惜情誼與表達感謝，對李有宜也是一樣，也祝福他早日完成學位論文。

