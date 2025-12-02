空降子弟兵選議員逼走李有宜？黃國昌重申：沒有任何人有特權

針對民眾黨前發言人李有宜傳因被擋冷暴力而宣布退黨，民眾黨主席黃國昌今天（2日）強調，民眾黨初選機制公開、透明、公平，沒有任何人有特權。（圖／鄒保祥攝）

民眾黨前發言人李有宜日前突宣布辭黨職、退黨，事後傳出是因黨主席黃國昌安排子弟兵周曉芸「空降」經營三重蘆洲搶地盤，引發各界熱議。對此，黃國昌今天（2日）上午在記者會受訪時強調，民眾黨初選機制公開、透明、公平，連現任議員都沒有優先權，而他當時也曾告訴自己在新北的區主任，她們現在在做的工作，是在幫他做地方的選民服務，「如果有志挑戰2026年議員，沒有特權，也沒有特殊待遇」。

曾投入2024年立委選舉的李有宜，當時雖然敗選，卻在新北三重、蘆洲拿下8萬多票，選後也持續經營地方，有意挑戰2026新北市三蘆選區的市議員選舉。不過，傳出因黃國昌空降「四大金釵」之一的周曉芸搶地盤，日前更直接掛上2人聯名看板，讓李有宜受不了宣布退黨。

廣告 廣告

對此，面對媒體追問李有宜是因受到冷暴力退黨？黃國昌今天上午受訪表示，民眾黨是沒有資源的政黨，且他也不敢稱自己是大咖，但只要有人願意跟他合照上看板，自己歡迎都來不及。他說對民眾黨來講，不使用黨的經費，願意自掏腰包幫民眾黨宣傳，黨中央的立場都歡迎。

黃國昌強調，民眾黨初選機制公開、透明、公平，連現任議員都沒有優先權，黨中央一旦針對特定選區公告，地方黨部會有評鑑委員會針對來登記的人進行資格審查跟評分，若協調不成會採取全民調，除非特別艱難選區，沒有人登記，才會用徵召方式辦理。

黃國昌提到，雖然新北市是他的責任區，但自己入黨時就很明確的跟前主席柯文哲說，不會更動任何黨部人事安排。而新北作為他責任區，他要擴展地方上的服務，同時要準備新北市長的選舉，因此在每一區他都自己去找主任，幫他做那一區的選民服務，且不會用到地方黨部既有的資源。

黃國昌表示，自己當時告訴每一個區主任，她們現在在做的工作，是在幫他做地方的選民服務，「如果有志挑戰2026年議員，沒有特權，也沒有特殊待遇，按照黨的機制跟規則參加初選，事情就這麼簡單」。

至於冷暴力，黃國昌重申，自己完全不知情，黨內初選原則只有公平、公開競爭，「沒有任何人有特權，在民眾黨沒有這回事」。他強調，自己對曾經一起合作過的夥伴，都珍惜過去的情誼，且表達感謝，對李友宜也一樣，「祝福李友宜順利早日完成博士論文學位」。



回到原文

更多鏡報報導

嘆自己若是李有宜一定不舒服 謝立功：應盡早訂出提名辦法

空降三蘆逼退李有宜？周曉芸曝與黃國昌共掛看板初衷

李有宜遭黃國昌人馬逼到退黨？時力秘書長曝昔「昌派」用人唯親內幕