空降害李有宜退黨？周曉芸曝與黃國昌合掛看板初衷：期許深耕三蘆

周曉芸透露與黃國昌合掛看板初衷。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨發言人李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，不料昨日卻突然辭職退黨，讓外界質疑與民眾黨主席黃國昌在此處「空降」三蘆區主任周曉芸有關。對此，周曉芸今（1日）在臉書上發文表示，與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見在地方努力經營的成果，也展現自己全力投入服務的誠意與決心。她也強調，看板是「自己出資」，期許深耕三蘆。

針對李有宜退黨引發內鬥聯想，周曉芸上午在臉書發文表示，自今年3月起，自己擔任立法委員黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。日前，也推出首面與民眾黨主席黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見在地方努力經營的成果，也展現自己全力投入服務的誠意與決心。

周曉芸指出，這段時間，自己與團隊持續走訪各里、參與在地活動，自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。未來，也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

