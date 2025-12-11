空降爭議延燒！民眾黨代表發動臨時會 要求落實提名時程

民眾黨前發言人李有宜（右）宣布退黨，引發黨內質疑黨主席黃國昌（左）空降子弟兵。資料照



民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，不少黨員抱不平，並把矛頭指向黨主席黃國昌，認為黃指派金門縣黨部前主委周曉芸化身「黃國昌新北服務處三蘆區主任」空降三重、蘆洲，讓人產生「內定」的懷疑；資深黨員更質疑初選時程不透明，讓地方小雞相當徬徨。據了解，已有黨代表準備發動臨時黨代表大會，相關連署書也曝光，其中要求《選舉決策會管理辦法》中增訂「提名名單公布之明確時程」，確保有意參選者權益與選務公平性。

李有宜退黨引爆黨內爭議，曾經參與的2022年選舉的資深黨員就直指，跟3年前柯文哲時代相比，這次初選機制、時間表都充滿爭議，而且有許多曖昧不清的地方，如今傳出空降，更讓黨內不安、懷疑的氣氛迅速擴散，初選時程不清也讓小雞備受壓力，不知道終點在哪裡，尤其李有宜退黨後，有不少人心生擔憂、對中央產生不信任——會不會是黨中央在等待適合人選空降？如果有掌握中央資源的人選空降，自己居於劣勢，還要選下去嗎？

根據民眾黨黨章，黨員代表大會為最高權力機關，每年召開一次，必要時由黨主席召開臨時會，或經五分之一黨員代表連署得召開臨時會。

為了平息紛爭，據了解，有黨代表準備發動臨時黨代表大會，相關連署書也曝光，並在多個Line群組中發散，連署書主題為「期待政黨能真正落實全體黨員參與黨務的精神。為了加深黨員情誼、推動制度改革我們建議：召開全黨員暨2026地方選舉誓師大會，地點就在台北大巨蛋！」

連署書指出，臨時黨代表大會不只是一次會議，而是一場屬於所有黨員的共同行動，要讓每一位黨員的聲音都能被聽見，讓制度真正公平透明，然而黨中央在面對同選區黨公職競爭時，在資源投入與曝光度分配方面，可能仍有檢討與改進之必要，值得各方深思。

連署書也點出，雖然選舉決策會已有相關規章，但各縣市正式提名時程未明確，讓長期耕耘地方、持續投入資源之同志陷入無限期等待，以專案管理觀點而言，應設定明確時程與決策節點，避免被外界誤解為拖延戰術，或使未列入既定名單之同志在資訊不透明的情況下，被迫處於被動退出的局面。

連署書也列出臨時大會的三大議題：

一、介紹2026選舉參選人以及競選團隊

二、於《2026年公職人員選舉提名辦法》中增訂，登記資格須為入黨連續滿一年以上之黨員。

三、於《選舉決策會管理辦法》中增訂「提名名單公布之明確時程」，以強化制度化管理與時程控管，確保參與者之權益與選務公平性。

針對空降爭議，有民眾黨代表發動臨時黨代表大會。讀者提供

