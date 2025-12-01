空降金釵 ！黃國昌挨轟「渣男」 李有宜遭冷暴力：民調贏一大截

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

民眾黨在新北市三重、蘆洲選區引爆爭議！原本在上次立委選舉中拿下八萬多票、被視為「穩贏一席」的李有宜，近日突宣布退選退黨，引發黨內基層小草群情激憤，創黨元老朱蕙蓉更公開怒罵黨主席黃國昌是「渣男」。傳出李有宜因長期遭受黃國昌體系的「冷暴力」排擠，硬生生被空降的「金門曉姐姐」擠走。資深媒體人邱明玉更在三立政論《新台派上線》揭露內幕：「黨內有做民調，李有宜說他贏對手姓周的一大截！」

黨內「四大金釵」冷暴力 擠走八萬票實力戰將

針對李有宜退黨一事，主持人李正皓直言「太詭異了」，他指出李有宜上次對戰「三蘆媽祖婆」林淑芬，「他拿8萬多票，厲害」，比起國民黨傳統人選更具競爭力。然而，如今李有宜卻「莫名其妙」說要離開，「就只差沒有受訪，像寶寶一樣哭對不對。」

節目引述黃光芹爆料指出，李有宜長期遭冷暴力對待被排擠。黃國昌「四大金釵」其中一位周曉芸硬是「空降」到李有宜的選區。當「四隻小雞」站在黃國昌身邊時，李有宜「是沒有被通知的」。王義川認為：「在黃國昌的眼中，李有宜不是自己人，他的候選人只有這位從金門來的周曉芸。」

李有宜勤跑基層服務，民調領先卻被黃國昌做掉，讓小草很不滿。（圖／新台派上線）

空降「金門小姐」遭質疑！基層怒吼：誰還想衝？

節目中，王義川與李正皓均對空降者周曉芸的背景提出質疑。王義川提及周曉芸先前在金門參選後就離開；李正皓則踢爆周曉芸根本未深耕三蘆，因為她連新開設的Threads帳號名稱都是「Miss Kinmen」（金門小姐）：「他還覺得他是金門小姐。」

周曉芸先前在金門參選被質疑空降，也是選後就離開，如今threads帳號還是金門小姐「Miss Kinmen」。（圖／新台派上線）

李正皓強調，李有宜是「認真有在進入到選舉節奏的一員」，不僅發面紙、跑鄰里，甚至5點就起床「送車」拜票，以及成立法律、財稅等專業諮詢團隊。然而，李有宜的努力卻遭到民眾黨的漠視。

民眾黨初選被要求簽保密條款，李正皓質疑：「不是一直講透明、直播，初選結果為什麼不能講。」（圖／新台派上線）

創黨元老飆罵「渣男」 切結書鎖口被質疑黑箱

這場風波引起民眾黨內創黨第四號黨員朱蕙蓉的憤怒，痛批黃國昌沒有任何電話諮詢討論，就派了周曉芸，連看板都出來了，甚至活動，都沒有請李有宜參與，徹底把李銷聲匿跡。

邱明玉更進一步揭露，民眾黨要求參選人簽署「參選切結書」，其中一條規定：「本人同意對初選過程跟結果負最嚴格保密義務，不得透予第三人或媒體。」李正皓大感不滿：「這莫名其妙！你們不是那個民眾黨最講究什麼公開透明？...初選結果為什麼不能講？」他直言，這個規定就是在「鎖李有宜的嘴」，避免她揭露黨內的委屈和黑箱。

「鬼針草」網路民調，48%的小草認為有隱情，民眾黨中央對李有宜不公。（圖／新台派上線）

李有宜退黨後，「鬼針草」臉書社團網路投票結果顯示，有高達48%的「小草」認為李有宜退黨「有隱情，黨中央對他不公平」。面對黨內外的怒火，邱明玉認為，「柯文哲現在在冷眼旁觀，反正這個屁股已經火燒到你黃國昌，我就看你怎麼解決。」

邱明玉說黃國昌現在火燒屁股，柯文哲冷眼旁觀看他怎麼處理。（圖／新台派上線）

