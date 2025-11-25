空靈系女神8小時狂扭！「痛到吊點滴」抱頭痛哭 蒼井優辛酸全說了

記者林汝珊／台北報導

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於12月5日搶先日本在台推出4K修復版。電影改編自真實事件，描述1965年在日本福島的煤礦小鎮少女為逆轉家鄉衰退命運而組團學習夏威夷草裙舞的過程，這部作品不僅讓女星蒼井優升格為影后，她還與片中演員山崎靜代成了好閨蜜，並在對方牽線下與諧星山里亮太結緣，最後步入婚姻，《扶桑花女孩》可說是改變她人生的重要契機。

廣告 廣告

蒼井優為戲苦練夏威夷草裙舞。（圖／華映提供）

蒼井優當時必須在3個月內學會夏威夷草裙舞，適應東北的寒冷氣候、方言台詞與緊迫的拍攝時間都讓她備感吃力，她前陣子上日本綜藝節目《閒聊007》，回憶當時情景時說：「練習真的很辛苦，要不停地激烈扭腰，常晃到胃痛，我記得我們一天最多要練8小時，累到不行時，我們還會抱在一起大哭。」

當時跟蒼井優一起練習草裙舞的女星淺川稚廣等人也在節目錄影現場驚喜現身，讓她忍不住飆淚，淺川說：「我曾經看過小優一邊吊點滴一邊硬撐著練舞，還自責地說著自己跳不好，那模樣真的讓人看了很心疼。」節目上更安排以前的共同演出的3位成員獻跳一段夏威夷舞，成為節目一大高潮，直接逼出蒼井優的淚水，四人相聚又抱又笑，更開心表示要舉辦20週年同學會。

蒼井優上節目見到以往《扶桑花女孩》成員開心相擁。（圖／網路截圖）

蒼井優也因為接拍《扶桑花女孩》，跟在片中演出肢體不協調成員的山崎靜代（小靜）成了好閨蜜，山崎以諧星組合「南海甜心」走紅，她與蒼井非常合拍，殺青後一直保持聯絡。小靜更成為蒼井優與隊友山里亮太的媒人，促成兩人的交往更閃婚步入禮堂。2019年蒼井優跟山里亮太舉辦結婚記者會時，小靜便搞笑地戴著拳擊手套現身，作勢要揍山里亮太，直呼無法原諒他搶走自己好友，也讓《扶桑花女孩》的緣分延續到現實生活。電影將於12月5日上映。

更多三立新聞網報導

黃子佼喊「全數和解」被打臉！疑被害人指控「內幕曝光」：害了多少人

才被金秀賢牽連！「新戲全泡湯」女星震撼宣布好消息「真實近況全吐」

訪問／月跑台灣四次！利特「想把家人帶來」激動：要在台灣開餐廳

「國民爺爺」辭世！享壽91歲「最後身影曝光」攙扶上台紅眼眶道謝

