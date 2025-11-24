空頭傳奇 Burry 還沒認輸！大賣空今發布重磅公告 投資圈屏息以待

財經中心／李宜樺報導

Michael Burry 在社群貼文中預告「Nov 25」重大動作，引起全球投資人屏息。Scion Asset Management 向 SEC 申請撤登記，Burry 雖卸下基金經理角色卻強調「我仍在市場活躍」。（圖／翻攝自X平台 @Cassandra Unchained ）



以電影《大賣空》為原型、2008年精準預見房市崩盤的對沖基金經理 Michael Burry，近日再成市場焦點。雖然他名下 Scion Asset Management 已於11月10日向美國證券交易委員會（SEC）申請撤銷登記，退出對外募資管理，但他隨即透過社群平台明確表示「我仍在市場活躍」。更關鍵的是，他在貼文中寫下「On to much better things Nov 25th」，也就是今（25）日引發投資圈屏息以待、將此日視為重大變局的潛在引爆點。

撤登記非退出 Burry強調仍在場

從公開資料顯示，Scion的登記於11月10日終止，意味着他將不再接受外部資金或對外經營傳統對沖基金。路透社報導，Burry透過電郵與社群明確指出，這不代表退出市場，他只是在運作自己的資金，改以更靈活、不受合規限制的方式重返戰場。

押空 AI 預告 11／25 公告前夕氛圍升溫

Burry 先前對 Nvidia Corp.、Palantir Technologies Inc. 等 AI 類股提出警告，指出超大規模資本支出與延長折舊年限可能合成泡沫。他承諾「更多細節將於11月25日公布」，為這個日期增添戲劇張力。

11／25 公告 投資圈屏息等待轉折

目前市場普遍將 11／25 視為 Burry 下一步操作或重大公告的關鍵節點。從他社群貼文與市場解讀看，他也可能透露新投資架構、或深度分析 AI 泡沫破裂的時間表。不論為何，這一日「投資圈屏息」的氛圍已經蔓延。

在這波 AI 熱潮高漲、市場估值不斷創新高的背景下，Burry 的「未認輸」姿態尤為引人注目。對於台灣投資人而言，11／25或許不只是個普通日期，而可能成為判斷科技股與市場動能轉向的重要觀察點：是空頭傳奇再起？還是他遭遇新時代敘事的邊緣化？投資圈正屏息以待，市場亦無法忽視。

