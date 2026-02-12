空頭支票不敢亂開 鍾東錦盼財劃法落實將免80歲老人健保費
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導
立法院近日討論《老人福利法》修正草案，規劃讓65歲以上長者有條件免繳健保費，最後在龐大的輿論壓力下撤案，但各縣市早已有提供高齡長者健保費用的補助，只是費用與條件不一；苗栗縣長鍾東錦坦言，苗栗財政艱困，要比照六都或財政充裕縣市65歲以上老人免健保費，實屬不易，若財劃法落實，會努力達成80歲以上老人免健保費。
「財政問題未解，社會福利難產，空頭支票不敢亂開。」鍾東錦表示，前些日子探望了許多老人家，負擔照顧者多是青壯一代，而80歲以上老人的照護者，則可能是也已經慢慢步入老年的50、60歲的中老青年，這些人一方面孝親，一方面養兒育女，蠟燭兩頭燒，十分艱難。他說，這群人恰是社會中產階級的主力，為他們減輕負擔，也是投資社會生產力的一種形式，當財劃法落實，會努力達成80歲以上老人免健保費的社福目標。
鍾東錦也坦言，苗栗財政艱困，要比照六都或財政充裕縣市65歲以上老人免健保費，這樣的支票，他會開得很心虛。他強調，政策不該淪為買票的工具，但衡量財政適度利民，縣府絕對會努力，在縣庫可負擔的前提下，研擬實行的可能性，「積少可以成多，點滴減輕青壯年負擔，我們一起努力」。
