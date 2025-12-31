穿七彩長裙變身維納斯！蔡依林騎「3層樓高飛馬」甜喊：腦公

蔡依林第二天繼續嗨炸大巨蛋。（圖／凌時差音樂提供）





天后蔡依林（Jolin）跨年夜跨上大巨蛋3層樓高「彩翼飛馬」尋真愛，登「繽紛夢境」邂逅綠丘巨人高唱〈腦公〉共度愉悅浪漫之夜！睽違3年再次與歌迷提前共度跨年夜，在Talking環節興奮與全場4萬名歌迷打招呼：「哈囉！有沒有想過2025年的最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家聚在一起了，感覺過了好久。」全場激動尖叫嗨炸大巨蛋。

蔡依林駕馭「彩翼飛馬」現身。（圖／凌時差音樂提供）

提及舞台上的「貪婪金豬」驚喜灑出「愉悅貨幣」，蔡依林也大方傳授這份「可愛紙鈔」的正確用法，鼓勵大家拿來當作許願紙：「拿到錢可以許個願，把它放在私密的存錢筒，明年再拿起來看看自己寫了什麼？看你會不會比去年多一點幽默或智慧。」希望大家能把演唱會當下的感覺記錄下來：「或許哪天你會發覺，你存了很多愛給自己。」

蔡依林邂逅綠丘巨人高唱〈腦公〉。（圖／凌時差音樂提供）

為了測試全場歌迷的喉嚨熱度，蔡依林現場發動「高分貝測試」，並調皮地向樓下觀眾喊話：「怎麼覺得樓上的聲音比較大？」在確認全場「準備好了」之後，她隨即送上經典中的經典，笑稱這是「大家去KTV都會唱的歌」，前奏一響起，全場立刻陷入萬人合唱〈妥協〉的感人氛圍中。

蔡依林繼開場召喚「慾望巨蟒」繞行全場掀起震撼序幕後，覺醒為「愉悅之母」化身的她歷經「慾望異域」跟「感官樂土」的洗禮，前進到第四篇章「BEFORE THE TRUTH（真相之前）」展開愉悅之旅，身穿長達3公尺7彩長裙的她變身為「幻境維納斯」，駕馭象徵愛與自由的「夢翼飛馬」霸氣登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物，二度在大巨蛋繞場巡禮。

蔡依林接連演唱多首招牌歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲，全場4萬人變身大型KTV，唱到〈說愛你〉、〈腦公〉，她的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足！透過〈INSIDE OUT〉喚醒體內愉悅因子的蔡依林全面甦醒，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，為第四篇章推向最高潮。



