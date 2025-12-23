穿上就被療癒？年末最欠買的聯名內衣清單曝光…《艾蜜莉在巴黎》系列超燒

（圖／品牌提供）

聯名不只停在外套與包包，而是一路延伸到最貼近肌膚的那一層，把浪漫、幽默與生活感悄悄藏進每天的穿搭裡。這次就來分享可愛到讓人從心情先被治癒的聯名內衣，從話題、設計細節到舒適度通通飆滿分～

PEACHJOHN推出『Emily inParis（艾蜜莉在巴黎）』聯名系列

如果你也是《Emily in Paris（艾蜜莉在巴黎）》的時尚迷，那這個聯名真的會讓你心動到不行—PEACH JOHN 把艾蜜莉的浪漫法式日常，直接變成貼身單品，從內衣到睡衣都自帶巴黎濾鏡。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）



這次聯名以艾蜜莉的經典穿搭風格與世界觀為靈感，推出一系列「甜而不膩、優雅又帶點俏皮」的設計。薄紗荷葉邊蕾絲無鋼圈內衣，選用復古感滿滿的點點薄紗，加上輕柔荷葉邊細節，甜度剛剛好；配色也很有巧思，在明亮色調中加入棕色等對比色，瞬間多了法式時髦感。最加分的是左側還藏了一枚Emily in Paris 金色 Logo 飾牌，低調卻很有收藏價值。

（圖／品牌提供）

薄紗荷葉邊蕾絲無鋼圈內衣／1,290元，薄紗荷葉邊蕾絲系列內褲／590元（圖／品牌提供）





居家控一定會愛上這套 蕾絲滾邊緞面襯衫睡衣組。高雅光澤的緞面布料，看起來精緻，穿起來卻一點都不冷，內側還貼心做了刷毛加工，冬天窩在家也超舒服。包布鈕釦搭配黑色蕾絲點綴，甜美中帶點成熟感，右側領口的刺繡 Logo 更是細節控會注意到的小亮點。

蕾絲滾邊裏起毛緞面襯衫睡衣組／2,090元（圖／品牌提供）





年末升級「內在風格」！EASY SHOP × 米工聯名新品打造療癒舒適雙滿分

年底讓妳從裡到外都被療癒，EASY SHOP 攜手人氣插畫家米工，推出超可愛又超好穿的聯名內衣，直接把「舒適」和「好心情」一起穿上身。這回登場的是米工Better mii-Banana Pie 經典 IN ZERO 無鋼圈系列，銷售口碑回購王、零鋼圈、零束縛設計，主打輕柔包覆、無痕自在，一穿就忘記它的存在。

（圖／品牌提供）





最犯規的是細節：肩帶與下擺織帶悄悄藏進米工筆下的 莎莎兔，跳躍的愛心最後變成幸運四葉草，彷彿把祝福直接貼身收藏，讓好運一路陪你從 2025 到 2026。福吉奶茶、星願耀紅、微灰喜遇三色溫柔又有節慶感，不管是聖誕派對、跨年夜，還是專屬自己的 Me Time，都能舒服又有儀式感。

（圖／品牌提供）





成套的中腰平口內褲同樣加分，柔軟貼合、不勒不刺癢，穿起來就是「被溫柔抱住」的感覺。總之，這不只是一套內衣，而是一份送給自己的開運小禮物，療癒指數與舒適度，雙雙滿分。

EASY SHOP IN ZERO米工聯名 無重力無鋼圈內衣／880元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

從訓練到比賽全包辦！NB、Nike、adidas、BROOKS話題跑鞋一次看

啦啦隊女神李多慧撒嬌舞＋wink連發，直接原地戀愛！化身EA7一日店長、2套造型帥甜完美切換