「穿上希望的鞋・讓愛傳遞不妥協」 更保台中分會今舉辦清寒更生家庭贈鞋儀式

法務部長鄭銘謙（中）主持贈鞋儀式。

更生保護協會繼「一雙鞋、走正路」送4000雙鞋給更生人活動，今（8）日再舉辦「穿上希望的鞋・讓愛傳遞不妥協」活動，將平均一雙3000元的名牌鞋送給近100個清寒更生家庭。代表受贈的更生人兒子穿上新鞋後，在台上興奮舞動雙手說：「謝謝大家。」令在場人士動容。

活動由法務部長鄭銘謙親至現場主持，他表示生活對清寒更生家庭是一條艱苦的路，更生小孩更需關懷支持，更保將協助化為實際力量，也是最有溫度的支持，他強調「 關懷不只是政策，也是溫暖的陪伴 」。更保董事長張斗輝也表示，感謝民間企業的資源贊助，讓更生人更有信心面對生活。

這場活動源自更保台中分會主委廖學從一次深刻的服務經驗。廖主委一次於監所關懷活動走出監獄時，正好看見一位甫出監的更生人，看見他腳上僅穿著簡單的藍白拖，忍不住問「為何不穿鞋？」對方輕描淡寫說，因服刑多年，「當初寄放的鞋子早就發霉」，也與家人失去聯繫，只好穿著藍白拖走出來。

更生人小琪（左二）的兒子（右二）穿上新鞋很開心。

這令廖主委有感而發，對多數人而言只是日常用品的一雙鞋，對更生朋友來說，卻是重新踏入社會時，最基本也最重要的支持。因此廖向商界善心企業友人、名牌鞋代工大廠董事長蕭瑞芬募集上千雙知名品牌鞋，期盼透過贈鞋活動，為更生朋友準備一雙能安心行走的鞋，陪伴他們帶著尊嚴與希望，穩穩踏出復歸社會的第一步。

由於送鞋活動頗受各界好評，更保協會再針對經審核評估通過列為家庭服務個案的近百個更生家庭，送出全新名牌鞋。更生人小琪帶著重度身障的16歲兒子上台進行受贈儀式，當兒子穿上新鞋後，興奮大喊「謝謝大家」，其激動神情，讓現場人生十分感動。

