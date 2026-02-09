穿上EASY SHOP開運商品 與自己談場戀愛

記者張妤甄／臺中報導

2026雙節交會引爆送禮潮，今年西洋情人節攜手農曆新年，「愛與好運」成年度最強消費關鍵字，象徵愛情與好運同步開局，節慶氛圍一口氣拉滿！從走春穿搭、拜年造型到情人節戰袍，愈來愈多女性開始重視「內在」的儀式感，一套兼具美型與好兆頭的內著，成為新春與戀愛檔期最具話題性的必備單品。

EASY SHOP也觀察到，近年情人節送禮趨勢從外顯配件轉向貼身單品的比例逐漸增多，而今年西洋情人節恰逢農曆春節連假第一天，「開運色系」與象徵祝福的商品詢問度明顯攀升。

EASY SHOP也指出，紅色、裸粉與黑金色系在節慶期間的搜尋度與到店試穿率明顯提升，顯示消費者在選購內衣，除了剪裁與機能性，也會參考顏色寓意；紅色代表喜氣與人緣，成為情人節約會與新年開場的熱門選擇；柔霧粉與玫瑰色調營造柔和浪漫的戀愛氛圍，是情人節最多人選擇的浪漫系；而黑金配色則象徵自信氣場與事業運，深受事業心強的族群青睞。

EASY SHOP看準雙節重疊帶動的送禮與自購熱潮，在同時承載了浪漫告白與新年祝福的雙重意義下，集結旗下多款話題商品在即日-2/22(日)期間，推出網路限定專屬滿額$2500折$200、全通路滿$3500現折$300、指定開運內衣買一送一外，更享有消費即享$108元開運內褲超值加購，全館滿額$5000再贈獨家限定開運洗衣球的多重好康活動。

從正宗獨家開運®機能內衣、療癒聯名款到性感睡衣與男性開運單品，打造最完整的情人節新春內著提案，讓消費者一次完成「愛情、氣場與好運」的年度開場集合。

2026雙節交會引爆送禮潮，今年西洋情人節攜手農曆新年，「愛與好運」成年度最強消費關鍵字，象徵愛情與好運同步開局，節慶氛圍一口氣拉滿。（EASY SHOP提供）

