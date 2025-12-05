「穿內衣去迪士尼」遭園方警告爆紅！不動產美女竟「下海出道」網友暴動

娛樂中心／綜合報導

美女日前在東京迪士尼海洋穿比基尼拍照片與影片，在社群挨轟引發熱議。（圖／翻攝自IG @uta_0609）

2025年日本AV產業競爭激烈，各大片商紛紛推出新秀，而知名片商PRESTIGE（蚊香社）年底公開的新人「三佳詩」成為最受矚目的超新星。這位過去因「穿內衣逛迪士尼」遭園方勸阻而登上熱搜的不動產高學歷正妹，如今正式宣布出道，讓粉絲驚喊：「當初許願竟然成真！」

不動產任職的正妹三佳詩近日正式宣布下海出道，引發一片譁然。（圖／翻攝自X @uta_0609）

三佳詩原先於不動產公司任職，擁有高學歷，因甜美外型、修長身材拍過少量寫真，被網友形容為「素人界的寶藏女孩」。她在社群平台X（前 Twitter）上短時間內突破3.5萬追蹤，引起片商高度關注。蚊香社首度坦言：「她不是毫無經驗的新手。」引發更多期待。

三佳詩近期已經推出個人寫真試水溫。（圖／翻攝自X @uta_0609）

三佳詩外型清秀、五官討喜，帶有鄰家女孩氣質，更擁有F級的實力卻同時擁有讓粉絲驚豔的修長比例。她的職涯轉折點則是 2024年迪士尼事件，當時她穿著內衣式造型在園區拍照，引發工作人員制止並提醒「請遵守服裝規範」，照片在社群網路引爆，讓她一夕成名。

三佳詩外型亮眼被視為桃乃木香奈、新有菜的接班人。（圖／翻攝自X @uta_0609）

如今再度佔據社群版面，竟是以AV女優新人之姿正式亮相。她甜美的大眼、纖細卻具存在感的身形，加上自然不做作的鏡頭反應，被視為最有潛力問鼎2025新人王的候選人之一。隨著桃乃木香奈、新有菜等大咖女神級女優陸續引退，業界正積極尋找下一代主力，三佳詩的加入被認為「剛好填補市場空缺」。

不少網友看完宣傳影像後紛紛留言：「迪士尼內衣姊真的出道了」、「蚊香社押對寶」、「新人直接滿級裝備」。PRESTIGE 也預告她將有複數企劃安排，顯示公司打算全力培育這位話題新人。

