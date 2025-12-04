穿內衣進出廚房！小三否認「差40歲爺孫戀」 自稱是養女：繼承富豪2億遺產

從小三變成養女，成為2億財產繼承人！大亨子女不服提告。示意圖／Pixabay

嘉義一名顏姓地產大亨，全盛時期在嘉義和台南的精華地段都擁有大批土地，壯年時期與不少關係交好，其中一名戴姓女子還被顏姓大亨的前妻提告外遇，但最後不起訴。怎知民國102年，比顏姓大亨小40歲的戴姓女子，突然變成顏姓大亨的「養女」，今年顏男過世，把2億財產指定給唯一繼承人戴女。現在顏姓大亨的三名子女和戴女雙方互相提告，簡直有如八點檔劇情。

據東森新聞報導，顏姓大亨過去財產價值至少10億元，但他和多名女子外遇，又不懂得守財，最後身家僅剩新台幣2億元。顏姓大亨有三名子女，他們指控「小三」戴女長期控制父親，逢年過節想打個電話給父親，父親都接不到電話。而戴女則指控幾十年來都是她在照顧「養父」，兩人從未有過不倫關係，只是父女情深，並說顏男的親生子女棄養父親，非常不孝，兩方說法差距甚大。

廣告 廣告

顏姓大亨今年以91歲高齡過世，財產指定唯一繼承人就是養女戴姓女子，這讓他的三名子女相當不滿，子女說戴女就是父親其中一名情婦，是利用了不正當的手段，才讓父親收養她，兩人在法律上就成了養父和養女的關係。顏姓大亨的子女並指控，戴女還教唆顏姓大亨寫存證信函，怒罵自己的子女不孝，好讓戴女成為唯一財產繼承人。

報導指出，對於顏姓大亨子女的指控，戴女一概否認，強調自己和顏姓大亨一直以來就是父女的良好關係，反倒是那些所謂的「親生子女」一點都不關心顏男，直到顏男的遺囑曝光之後才出現想爭奪遺產，捏造一堆不實的指控。

顏姓大亨的孫女也站出來指控戴女，說戴女當年只是一個公司做了1年多的會計，竟然被自己看到穿著內衣出現在家裡的廚房，這不是情婦，難道是父女嗎？

現在顏姓大亨的子女和戴女雙方互告，為了2億元對簿公堂，雙方各說各話，就看法官怎麼判了。



回到原文

更多鏡報報導

共1死9傷！國道1號凌晨嚴重車禍 聯結車撞3輛自小客車

台積電、英特爾「洩密攻防戰」宛如影集！《彭博》：3大事件證明台灣晶片霸主地位

中國恐怖旅行團！連進3店強迫消費44萬 歌手也受害怒報警下場曝