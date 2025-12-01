穿全黑參加許瑋甯婚禮！柯震東遭批「喜事還穿黑，蠢貨」 超嗆反擊被網友推爆

邱澤、許瑋甯在11/28晚間舉辦盛大婚禮，許多演藝圈明星都受邀出席，賓客名單勘比三金頒獎典禮。其中，曾和許瑋甯合作《不夠善良的我們》的柯震東也到場，身穿帥氣黑色休閒西裝，卻被一位網友留言批評「喜事還穿黑」，他也毫不客氣回覆反擊，超嗆對話引發網路熱議！

當日婚禮上，柯震東穿著一套全黑西裝出席，開心和邱澤、許瑋甯分別拍下合照。有網友看了照片後留言攻擊：「喜事還穿黑，蠢貨。」對此，柯震東直接使用本人帳號回應：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的dress code要求嗎？蠢貨。」隨後還截圖PO出來跟大家分享。

柯震東反嗆網友。（圖片來源：Threads kaikaiko）

不少網友都跳出支持柯震東，留言吐槽「是故意討你關注吧」、「真的是活該被嗆」，還有許多人認為婚禮根本不需要這麼嚴格，聲援「怎麼不說新郎也穿黑色」、「難道是要穿得像紅包一樣才叫尊重主人家嗎」、「我昨天參加人家婚禮也穿黑」。

