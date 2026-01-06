穿再多件也沒用？醫示警：頭頸腳不保暖 中風、猝死跟著來！

寒流期間若忽略頭部、頸部與腳部的保暖措施，不僅會感到寒冷，更可能顯著提升心肌梗塞與中風的發作風險。胸腔暨重症醫師黃軒指出，善用帽子、圍巾與襪子這「三暖王」，遠比多穿一件厚外套更能有效維持體溫穩定。

寒流期間若忽略頭部、頸部與腳部的保暖措施，不僅會感到寒冷，更可能顯著提升心肌梗塞與中風的發作風險。 （示意圖／Pixabay）

黃軒在臉書粉專發文說明，人體判斷冷熱並非單純依賴皮膚感受，而是透過大腦、自律神經與血流回饋機制綜合判斷。頭、頸、腳這三個部位因血管密集且靠近重要神經或中樞，一旦受寒，冷的訊號會被放大解讀，進而影響全身溫控系統。

針對頭部保暖的重要性，黃軒表示，當頭部溫度下降時，大腦會誤判核心體溫正在滑落，導致全身血管立即收縮、血壓上升，迫使心臟加倍工作。這也解釋了為何冬季清晨特別容易出現中風與心肌梗塞病患。

在頸部方面，黃軒指出，自律神經的交通樞紐位於此處，包含頸動脈、迷走神經與交感神經叢。頸部受寒影響的不只是局部區域，而是整套自律神經的平衡機制，可能引發心跳加速或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶、心悸等症狀。

天冷時使用帽子、圍巾、襪子的效果比多穿一件衣服更顯著，因為這些配件不只是包覆肌肉，更能穩定神經與血流，讓大腦做出穩定的溫控判斷。 （示意圖／Pixabay）

至於腳部保暖，黃軒解釋，雙腳距離心臟最遠，是血液回流最困難的部位。腳部一旦變冷，血管收縮會使回流狀況更差、體溫調節效率下降，身體會啟動保命模式，犧牲末梢循環來保住核心溫度，結果反而導致全身更冷、血壓更高、心臟負擔更重。

黃軒引述研究指出，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，特別是患有高血壓、心臟病、中風、糖尿病史的患者以及高齡族群。對這些高風險族群而言，保暖不只是舒適度問題，更直接關係到血壓、心跳、血管張力與血液黏稠度的變化，做好保暖等同於降低急症發作的風險。

他強調，天冷時使用帽子、圍巾、襪子的效果比多穿一件衣服更顯著，因為這些配件不只是包覆肌肉，更能穩定神經與血流，讓大腦做出穩定的溫控判斷，是用最小成本換取最大生理穩定的策略。

