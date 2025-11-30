穿冬衣靠「蝴蝶結」裝飾！從頭到腳都有 店員教你綁帽T雙層版

許多服飾有蝴蝶結元素。（圖／TVBS）

天氣變冷，年輕人穿著厚重保暖衣物的同時，不忘追求時尚亮點，「蝴蝶結」元素成為今年冬季的流行趨勢。從上衣、外套到褲子，甚至包包和手機殼，蝴蝶結元素無所不在，展現甜美可愛風格。不僅如此，蝴蝶結還能與運動品牌的酷帥風格完美結合，素色帽T也能透過DIY綁蝴蝶結展現個人特色。氣象專家預告，12月3日將有強冷空氣南下，提醒民眾注意保暖。

許多服飾有蝴蝶結元素。（圖／TVBS）

時下流行的蝴蝶結元素多元應用於各式服飾中，有的蝴蝶結設計在襯衫袖口，有的外套搭配蝴蝶結造型的珍珠，還有針織上衣在胸口處設計大大的蝴蝶結，特別搶眼，成為不少年輕人的穿搭亮點。一位民眾表示，她選擇帶有蝴蝶結元素的透膚設計上衣，因為這種款式有修飾效果，再加上蝴蝶結既有氣質又可愛，她甚至連手機殼也選擇有蝴蝶結裝飾的款式。另一位民眾認為，雖然厚重衣服通常會選擇素色款式，但加入一兩個蝴蝶結配飾點綴，能營造低調又有裝飾感的效果。

蝴蝶結不僅是甜美的象徵，也可以展現酷帥風格。市面上有運動品牌在褲子、上衣和包包上搭配蝴蝶結的巧思，而且還可以拆卸。對於普通沒有蝴蝶結裝飾的帽T，消費者也能自己動手綁出蝴蝶結。一位服飾店員示範說，只要將兩根手指頭比成YA形狀，然後向上繞兩圈，再從手的中間拉出來，就能輕鬆綁出雙層蝴蝶結，讓普通的帽T變得不普通。

運動品牌的上衣也有蝴蝶結元素。（圖／TVBS）

鞋子也能透過蝴蝶結元素增添風格。服飾店員示範了蝴蝶結鞋帶的綁法，先把鞋帶穿到中間位置，然後在中間打一個結，接著打一個漂亮的蝴蝶結完成第一層，重複同樣的步驟就能獲得一雙充滿蝴蝶結的鞋子。服飾店業者沙小姐表示，大概從冬季初開始，蝴蝶結元素就持續流行，它讓穿搭更有造型感和變化，還帶有甜美風格可做搭配。

帽T也能綁出雙層蝴蝶結。（圖／TVBS）

除了蝴蝶結外，業者表示今年秋冬也流行寶石、荷葉邊、蕾絲等元素，這股潮流將延續到明年春天。與此同時，氣象專家指出，12月3日將會有強冷空氣南下，週三晚間開始各地將明顯降溫，預計週三深夜到週四清晨全台最冷，不排除達到大陸冷氣團等級，中、北部低溫恐下探14度，提醒民眾務必注意保暖。

