穿北一女制服熱舞惹議！李多慧露面致歉：我是外國人對不起

李多慧致穿歉北一女制服熱舞爭議。（圖／東森娛樂）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，憑藉甜美外貌、親民形象深受大批粉絲喜愛，豈料日前卻因身穿北一女制服在台北大巨蛋熱舞引發爭議，掀起外界對啦啦隊表演服裝的討論。對此，李多慧今（11）日與籃籃出席美妝品牌活動，再度被問及爭議問題，她也當場致歉了。

談及北一女制服熱舞引發爭議一事，李多慧今也致上歉意：「每個人想法不一樣，尊重台灣人意見，我是外國人所以不清楚這些文化，對不起，我會特別注意。」被問及之後是否不會再穿制服表演，她則語帶保留表示：「下次不知道，看狀況。」

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李多慧與籃籃出席美妝活動。（圖／東森娛樂）

李多慧與籃籃出席美妝活動。（圖／東森娛樂）

至於先前因肩膀傷勢韌帶發炎，不得已就醫打針治療，李多慧被問及此事也痛喊：「還沒好！一直一直痛！」她坦言啦啦隊8年生涯，肩膀傷勢越來越嚴重，最近更明顯感受到不適，但打針治療後已經緩和一些，被問及是否有因此痛到哭，她則堅強表示：「我不哭的！」

面對隊友林襄與馬傑森再度被爆出戀情，李多慧也給予支持表示：「（畫面）看起來好看，我們的年紀已經是結婚的年紀，我支持他們。」大方力挺隊友，被問及在韓國啦啦隊與球員之間是否存在禁愛令，李多慧坦言，當時她還在韓國從事啦啦隊時，公司確實是禁止的，但現在也有很多啦啦隊員跟球員結婚，所以不清楚制度有沒有改變。

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