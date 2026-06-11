穿北一女制服熱舞惹議！李多慧露面道歉吐真實心情

味全龍啦啦隊女神李多慧因穿著北一女中制服搭配迷你裙進行中場熱舞應援，引發社會各界廣泛討論，被批評消費學校文化。李多慧於11日在公開場合對此事道歉並作出回應。

李多慧穿北一女制服熱舞被炎上。（圖／Dragons味全龍官方頻道YouTube）

李多慧11日在出席美妝品牌記者會時，以中文坦率表示：「每個人的想法都不一樣，台灣人的意見我都很尊重。我是外國人，對台灣文化還沒有那麼了解，因為在韓國制服是很常穿的衣服，所以沒有想那麼多，之後會注意，對不起。」同場出席的籃籃隨後補充語意，指出「文化沒有這麼知道，會特別注意一下」。

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對於未來是否會再穿著制服類衣物進行演出，李多慧經過思考後語帶保留地回答：「下次不知道，會看狀況。」她強調此風波並未影響心情，依舊專注於工作與生活。

李多慧因穿著北一女中制服搭配迷你裙進行中場熱舞應援，引發社會各界廣泛討論。（圖／翻攝李多慧 臉書）

事實上，李多慧經紀公司先前曾發布聲明回應此事：「感謝大家關心，這次演出是配合臺北城市主題策劃的舞臺，以青春與活力表達台北地方特色，為現場觀眾呈現不同感覺的助威舞臺。相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」

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