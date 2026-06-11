穿北一女制服熱舞惹議 李多慧露面道歉：我是外國人不清楚，對不起

李多慧日前在台北大巨蛋solo表演穿北一女校服熱舞。（翻攝自李多慧 LeeDahye 臉書）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧上月在台北大巨蛋solo表演，身穿北一女制服熱舞引起爭議，社群上的激辯更讓「男凝」（Male Gaze）一詞被濫用，大批網友甚至YTR將其標籤化。李多慧今（11日）與籃籃出席美妝品牌活動，被問到北一女制服風波，她表示尊重每個人的想法，她是外國人所以不太清楚這些文化，之後會特別注意。

李多慧表示，每個人想法都不一樣，她尊重台灣人的意見，她是外國人所以對某些文化沒那麼清楚，因為在韓國穿著制服很常見的，所以之後她會特別注意，撒嬌要媒體放過她「因為我是外國人，對不起。」至於未來是否會再嘗試穿制服表演？李多慧語帶保留「下次不知道，看狀況。」

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被問到隊友林襄與馬傑森的地下情，李多慧說她也是看新聞才知道，大方給予祝福「我們的年紀已經是結婚的年紀，我支持他們。」並分享台韓兩國對球員和啦啦隊「禁愛令」的文化差異，李多慧說她還在韓國跳啦啦隊時公司有禁止，但現在很多球員跟啦啦隊成員結婚，所以不曉得目前禁令是否還存在。

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