（影）穿北一女制服熱舞挨轟！李多慧認不清楚文化：尊重台灣人意見

〔記者傅茗渝／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍女神李多慧，日前在大巨蛋比賽中場表演時，因身穿北一女制服熱舞引發軒然大波，更遭北一女校友、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容發文質疑「我的文化不該被你拿來表演」。今(11日)李多慧與籃籃一同出席「OLIVEYOUNG 四大自有品牌進駐康是美」記者會，對此作出回應。

李多慧隔空告白許光漢。(記者陳奕全攝)

談到引發熱議的制服爭議，李多慧大方表示：「這個事情我覺得每個人想法都不一樣，尊重台灣人意見，我是外國人我還沒有那麼清楚，我還不確定文化，韓國制服很常穿。」由於這是她首次在台灣面臨輿論抨擊，被問到心情是否有受到影響、下次還敢不敢穿制服？個性開朗的她強調自己是很正能量的人。至於未來是否會再嘗試制服扮相？她則語帶保留地說：「下次不知道，看狀況。」此外，非常熱愛台灣文化的她，也透露YouTube頻道仍會持續認真拍攝，接下來想學跳原住民舞。

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除了制服話題，李多慧也提到自己跳啦啦隊8年，肩膀舊疾越來越嚴重，所幸在台灣打針後有好一點。不過個性堅強的她立刻直呼：「我不哭的！」展現鋼鐵般的敬業精神。

李多慧(左)與籃籃(右)出席記者會回應北一女制服風波。(記者陳奕全攝)

隨後問及感情，李多慧瞬間變回迷妹，大方公開自己心儀的對象，甚至對著鏡頭大喊：「大家知道吧？許光漢！」她羞認兩人至今「還沒見過，想要見面」，甚至已經腦補好若未來有機會見到男神，一定要問對方：「你知道我嗎？」李多慧笑說，如果許光漢回答知道，她就會接著反問：「你怎麼知道我？那麼你喜歡我嗎？給我給我！」逗趣反應笑翻全場。

問及隊友林襄近期傳出的戀情，李多慧表示看新聞知道，並送上祝福：「我們的年紀已經是結婚的年紀，我支持他們。」而針對球團敏感的「禁愛令」話題，她則分享了兩國風氣的差異：「我當啦啦隊的時候我們公司不行，現在不知道，現在很多球員跟啦啦隊結婚，我在韓國啦啦隊的時候不行。」

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