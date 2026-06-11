穿北一女制服熱舞被罵！李多慧露臉道歉：我是外國人對不起

娛樂中心／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展3年，憑藉場上賣力熱舞應援、私下親民的作風，深受國人喜愛；不過她日前身穿北一女制服熱舞應援，引發校友反彈，「我的文化不該被你拿來表演」。沉寂一陣子後，李多慧今（11日）露臉回應爭議，以中文表達歉意「我是外國人，我還不確定文化，我會特別注意一下，對不起！」

穿小綠綠制服跳舞引網戰

李多慧上個月在台北大巨蛋的賽事上，換上北一女中經典的綠色襯衫制服、搭配黑色百褶裙，帶來中場solo熱舞，青春舞動的模樣讓大批網友暴動。不過，事後有校友不滿抗議，認為校服不該被作為表演服。事後，李多慧透過經紀人回應，演出主要以青春與活力表達台北地方特色，「相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」

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穿「北一女制服」熱舞被炎上！李多慧認了「不清楚文化」：我是外國人對不起

李多慧穿上北一女制服應援。（圖／翻攝「82dahyed」IG）

現身用中文道歉

時隔數週，李多慧今（11日）現身活動，被問及北一女制服風波時，她收起招牌的燦爛笑容，以認真的模樣回應，並全程用中文回答。她表示，「我覺得每個人的想法都不一樣，還有我台灣人的意見也都很尊重。」至於是否會影響她未來的穿衣風格？李多慧坦言，「我是外國人，所以…我還不確定，比如說文化（差別）沒有那麼清楚。因為在韓國的話，制服是很多（藝人）常穿的，所以我特別注意一下」。對此，她對著鏡頭誠懇致歉：「因為我是外國人，嗯…對不起」。

穿「北一女制服」熱舞被炎上！李多慧認了「不清楚文化」：我是外國人對不起

李多慧現身回應爭議。（圖／翻攝「le_dahye」IG）

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