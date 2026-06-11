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韓國啦啦隊女神李多慧，日前因為在球場穿北一女校服熱舞，被一名校友質疑，認為已經牽扯到文化和性別凝視的問題，掀起討論。今天李多慧出席活動，首度公開回應致歉，強調台韓文化不同，但未來會特別注意，也尊重台灣人的意見。

兩人粉嫩色系，亮麗登場，啦啦隊女孩李多慧和籃藍，久違合體，好姊妹惺惺相惜，或許能安慰李多慧，因為先前李多慧在應援的服裝上，引發爭議。穿著北一女校服，化身女高中生，在大巨蛋應援舞台熱舞，但這演出卻被一名北一女校友批評，強調「我的文化不是你的舞衣，不該被你拿來表演」，掀起兩派論戰，如今李多慧也親自回應爭議。

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穿北一女制服爆爭議！ 李多慧致歉：我是外國人不知道

李多慧日前穿北一女制服在球場熱舞，引發熱議。（圖／味全龍官方頻道）啦啦隊女孩李多慧：「我覺得我是外國人，我還不確定文化別的，因為在韓國的話，制服是很多人常穿的，所以我特別注意一下，因為我是外國人，對不起。」誠懇表達歉意，也解釋因為台韓文化有所不同，因此沒想那麼多，不過李多慧也要粉絲們別擔心，這爭議沒有影響到他的心情。

穿北一女制服爆爭議！ 李多慧致歉：我是外國人不知道

針對制服爭議，李多慧致歉，也表示自己未來會多注意。（圖／民視新聞）啦啦隊女孩李多慧：「沒有（影響）對，因為我真的是，很正能量的人，很多人注意到我，我會特別注意一下這樣。」但未來表演是否就不再出現"制服"呢，李多慧也語帶保留。啦啦隊女孩李多慧：「下次不知道，看狀況。」沒把話說死，但未來再碰到，肯定也會處理更周全。

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