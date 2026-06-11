穿北一女校服搭迷你裙熱舞惹議 李多慧露面道歉 26字吐心聲
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前因穿北一女校服搭配迷你裙熱舞應援，引發社會評價不一，今（11日）她偕籃籃出席美妝進駐記者會，率先以中文回應此事：「每一個人都不一樣，台灣人的意見我都尊重，我是外國人，對不起！」一旁的籃籃替她補充語意，「文化沒有這麼知道，會特別注意一下」被問下次是否會怕穿校服類衣服？李多慧遲遲思索後，吞吐地說：「下次下次⋯⋯不知道⋯⋯會看狀況。」
事實上，李多慧先前透過經紀公司回應：「感謝大家關心，這次演出配合臺北城市主題策劃的舞臺，以青春與活力表達臺北地方特色，為現場觀眾呈現不同感覺的助威舞臺。相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，在後續的表演，也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」
回到記者會上，李多慧坦言不受風波影響心情，依舊專注在工作及生活，一旁的籃籃也笑喊：「我們好久沒有見面了，上一次應該是耶誕節，因為彼此時間都搭不上，剛剛看到她就給了一個大大的擁抱！」兩人亮麗出席活動，看得出精神狀態極佳，有說有笑地分享近況。
談到同屬隊友林襄與馬傑森傳出地下情，李多慧表示透過新聞得知消息，認為現階段的女性想戀愛、想結婚都不成問題，「我支持他們！」至於她自己，多次喊話許光漢是理想型，今再度被問到話題，李多慧害羞表示：「還沒見到！」許願屆時自己的電影上映時，可以邀請對方支持。
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