穿古裝、聽戲曲 參山處迎國際踩線團行銷霧峰
〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處為行銷霧峰，結合台中市霧峰文化觀光協會，安排來自德國、法國等多國的旅遊踩線團，前往霧峰林家宮保第園區欣賞建築之美，並在大花廳進行古裝體驗，欣賞傳統戲曲，藉由「文化交流、國際旅遊推廣」，展示霧峰深厚的人文底蘊與近代史意義，也讓霧峰文化能量正式向國際市場亮相。
參山處長曹忠猷表示，霧峰具備歷史、建築、人文等多重文化層次，是中台灣極具代表性的文化旅遊聚落。此次邀請來自德國、法國、巴西、日本、香港等地的國際朋友實地走訪，除提升霧峰的國際能見度，也可作為旅行社評估開發「霧峰文化旅遊」的實際依據。
曹忠猷指出，本次行程特別導入永續旅遊理念，包括以步行導覽、低碳交通銜接、文化場域再利用、結合在地文化餐飲與表演藝術，安排遊客藉由導覽了解霧峰林家宮保第園區建築之美，並在大花廳進行古裝體驗，欣賞傳統戲曲演出，讓旅客在深度文化體驗中實踐環境友善行動。
曹忠猷表示，透過國際踩線團的交流與曝光，可望進一步串聯霧峰與國際旅遊通路，帶動旅宿、文化展演、餐飲商圈等周邊產業鏈，形成兼具文化價值與永續精神的新型旅遊模式。
參山處強調，將以永續旅遊為核心，打造更多跨文化、跨產業的合作機會，讓霧峰走向更寬廣的國際舞台，未來將持續與地方協會合作，推動文化旅遊商品化與國際行銷，並視需求規劃踩線與交流行程，讓霧峰的人文故事、宮保第建築美學與文化場域持續被更多國內外旅客看見。
