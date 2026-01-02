穿多不如穿對！入冬最強冷氣團來襲 Uniqlo、北面教「洋蔥式穿法」正確3原則

入冬後氣溫愈來愈低，服飾大廠分別教民眾正確「洋蔥式穿法」禦寒的3原則，圖為示意圖。（本刊資料照）

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署今（2日）發布「低溫特報」，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。面對最強冷空氣籠罩，該怎麼穿搭衣服，日系平價服飾Uniqlo和美系戶外服飾The North Face分別在社群平台和網站教大家正確的「洋蔥式穿法」，只要把握3原則就可以進室內不流汗，走到戶外不發抖。

氣象專家提醒最強冷空氣來了

根據氣象署最新天氣預測，今、明兩天各地天氣寒冷，氣象專家吳德榮更提醒，今日至週日入冬最強冷空氣籠罩，預估將成首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地低溫將出現7度以下，下週三至週六白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」的機率。

Uniqlo為什麼推洋蔥式穿法禦寒？

面對冷吱吱的天氣，不少人要室內室外走動，該怎麼穿搭比較適合？日系平價服飾Uniqlo近日在IG發文教學。Uniqlo表示，冬天旅遊是很讓人頭痛的事，穿太少會冷，穿太多又會熱？但重點不在於穿衣的多寡，而是該如何穿，正確方式應使用「洋蔥式穿法」。

廣告 廣告

「『洋蔥式穿法』有3大原則。」Uniqlo表示，最內層的衣服穿排汗，中層衣服穿保暖，外層衣服則是要注重防風。Uniqlo提到，只要掌握以上3個原則，再根據當地氣溫調整每層衣服的厚度，就可以進室內不流汗、走到戶外不發抖。

The North Face解釋3層穿法的目的

美系戶外服飾品牌The North Face也曾在官網推薦洋蔥式穿法，指這種方式能隨著氣溫變化靈活調整最舒適的穿著以滿足不同的氣溫和天氣需求。The North Face說，最內層因為與身體肌膚直接接觸，用途是有效排除水氣維持身體乾燥和舒適；中層主要目的是防止熱能流失，要選擇保暖抗寒機能；最外層的功能是避免內層濕掉、身體降溫和受傷等情況，所以要選擇防風、防水、透氣的衣服。

更多鏡週刊報導

最強冷氣團報到！平地恐探7度 下週再挑戰寒流

寒潮要來了？ 鄭明典揭「橫槽擺正」關鍵：降溫來得又快又猛

跨年記得帶雨傘！北部偏涼又下雨 入冬最強冷空氣倒數報到