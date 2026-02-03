穿大S送的大衣參加紀念追思會 具俊曄：等下次再見就永遠在一起

具俊曄穿大S送的大衣參加紀念追思會，表達對愛妻的思念。（經紀人提供）

大S（徐熙媛）過世滿一週年，具俊曄風雨無阻每天到墓園陪伴愛妻，昨（2日）身穿咖啡色大衣參加大S紀念追思會，陶晶瑩事後發文表示，具俊曄身穿的大衣是大S 27年前送的，讓陶晶瑩看了感慨，每個人用不同的方式表達思念，「但思念只會越來越長。」

具俊曄在當紅時期曾與大S短暫交往過，當時由於他是「酷龍」成員之一，來台宣傳上大S主持的節目，兩人有了交集後開始交往，卻因爲當時是具俊曄的演藝事業高峰，韓方經紀公司擔心戀情曝光會影響演藝事業，導致這段戀情告吹。事隔20年大S與汪小菲離婚後，兩人才又續前緣，如今天人永隔讓他相當心碎。

昨紀念追思會結束後，具俊曄也公開手寫信，提及大S的離去至今仍無法接受，「早上在空蕩蕩的房間裡起床、坐在床角發著呆的時候，直到現在都還分不清這是現實還是夢，希望這一切只是個夢，胸口卻悶痛了起來，開始痛了。」每天邊提著飯菜、邊往金寶山的路上，想到愛妻過世，都會忍不住流下眼淚，信中他也透過文字向天上的大S訴說情意，「等我們下次再見的時候，就永遠在一起吧。」發文一出不少網友紛紛留言打氣。

