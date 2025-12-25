穿太厚會暈穿太薄又冷？專家點名UNIQLO這款「救星高領T」網實測也推爆

生活中心／綜合報導

日本專家分享UNIQLO（優衣庫）的HEATTECH系列，兼具保暖與舒適，被點名為適合冬天疊穿的實用單品。(示意圖／資料照)

冷氣團來襲，聖誕節前後全台氣溫有望下探10度，這波濕冷天氣讓不少民眾開始添購禦寒衣物。近日日本有專家就分享，近年天候不穩定，日夜溫差甚大，常常穿太厚早上太熱，穿太薄晚上又太冷，直到日前挖到UNIQLO（優衣庫）的HEATTECH系列，兼具保暖與舒適，被點名為適合冬天疊穿的實用單品。

綜合日媒報導，UNIQLO專家兼編輯伊藤真知表示，今年穿搭趨勢已不再僅追求「越厚越暖」，而是更重視日常活動時的舒適度，其中UNIQLO的HEATTECH系列「超保暖HEATTECH羊絨混紡高領T恤」是她的心頭好，觸感柔滑貼身，屬於高保暖但不壓迫的款式，且售價不到台幣五百元。

廣告 廣告

近年天候不穩定，日夜溫差甚大，常常穿太厚早上太熱，穿太薄晚上又太冷，讓人非常困擾。(示意圖／資料照)

伊藤真知指出，過去她習慣選擇「特保暖」或「超級保暖」內搭，但隨著高性能羽絨外套普及、疊穿風格流行，若內層過於厚重，反而容易在白天出現悶熱不適。她認為，這款高領發熱衣雖屬「超保暖」系列，卻因材質輕薄、透氣性佳，穿在襯衫或大衣裡也不會顯得臃腫，更符合長時間活動與通勤情境。

在台灣濕冷氣候下，不少網友也分享實穿經驗，有人表示曾在韓國零下10多度環境中測試，僅搭配長版保暖羽絨外套就能維持溫暖感受，不過也有網友分享一大缺點，那就是該系列商品較為輕薄，雖然透氣但也相對透膚，容易被看到裏頭，建議民眾要留意。

更多三立新聞網報導

第三航廈北廊廳正式開幕！陳世凱自曝「跑來10次盯進度」：想給國人最好

比UG更可惡！Ｍ7花海、手寫卡悼念余家昶 「竟有人放名片打廣告」

12歲女童一雙破鞋穿到大 「阿嬤視力模糊不敢倒下」還有臥床阿公得顧…

星宇跨年玩真的！101光雕「藏歐洲新航點」 猜中就送首航機票

