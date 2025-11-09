穿完就退貨？陸網購業者出奇招「超大尺寸吊牌」防奧客

「雙11」腳步近，一些大陸網購業者為防堵奧客「穿完就退貨」，竟想出奇招自救，除了設計出比臉大的「超大尺寸吊牌」，還有店家直接在服裝拉鍊「上鎖」，不讓不肖消費者「蹭穿」。

陸網購業者「超大尺寸吊牌」防奧客穿完退貨。（圖／翻攝微博）

綜合《新黃河》、《中國之聲》等陸媒報導，大陸電商平台幾乎都有「七天無理由退換貨」條約，用意在保護消費者權益，然部分退貨商品並非因為衣物本身品質不好或是尺寸不合適，而是有消費者穿過之後，利用規則漏洞「薅羊毛」。

有商家為應對惡意退貨設計商品標識，大多採用A4紙規格的偏硬材料製作，通過尺寸與材質增加穿著不適感，進而降低消費者上身外出後申請退貨的機率，主要用於女裝、禮服等高退貨率品類。

在網上開設女裝店的小馬告訴記者，這些「蹭穿」買家在商品到貨後拍照、朋友圈打卡，甚至穿出去之後再退回來，「衣服上都有味道、污漬，售後一塌糊塗」。不得已選擇從幾公分的小吊牌換成A4紙大小硬質材料的巨型吊牌，「衣服掛這個吊牌不好穿出去」。

「防白嫖」吊牌除尺寸大，位置也有講究「不能藏得起來」。（圖／翻攝微博）

小馬表示，自己店鋪退貨率有60%左右，而她朋友在其他電商平台，退貨率高的能達到90%，以女裝品類居多。特別是一些穿搭博主或網紅，對方就拍一次照片和短片，再退回來，之前遇到過有人買20件退了18件。

至於巨型吊牌位置也有講究，小馬指出「像襯衫，我們會把吊牌掛在胸口扣眼的位置，非常明顯。要麼就掛在不能挪動的地方，掛在衣服後面或裡面就能藏起來。我們最近賣的包，要把包的兩根帶子一起綁起來，讓吊牌塞不進包裡。我們只能用把吊牌做大的方法來避免一些售後問題，情況比之前好了很多」。

除了巨型吊牌外，記者注意到，北京一服裝商家在社交平台發文，為防止部分顧客利用平台政策「蹭穿」衣服，無奈之下選擇在衣服拉鍊上，掛一把顯眼的密碼鎖。

有店家直接在拉鍊上鎖。（圖／翻攝微博）

商家表示，許多衣服被客人穿過又退回來，且衣服總是有一股洗衣液味。之前用巨型吊牌防退貨，成本高還沒效果，所以改用密碼鎖。「衣服上掛把鎖穿出門，大多數人應該還是會覺得不好意思吧」。商家說，密碼鎖是掛在拉鍊頭上的，不影響試穿。顧客確認收貨告知密碼，鎖就直接送了。

公開數據顯示，大陸電商女裝退貨率高達50%至60%，線上直播退貨率甚至達80%以上。專家認為，近年來，惡意退貨加大商家成本，部分承受不起的商家無奈退出市場，甚至欠款「跑路」。而留下來的商家，有些為了應對高退貨率，便選擇提高售價以維持利潤，導致商品性價比下降，形成「高退貨率→提價→性價比降低→更高退貨率」的惡性循環。「巨型吊牌」只能治標，唯有消費者與商家在互信與善意上交易，電商市場才能真正恢復平衡與活力。

