穿山甲「潤喉糖」昨病逝布拉格！ 9月健康下滑仍不敵病魔

穿山甲潤喉糖2022年從臺北市立動物園出發至捷克布拉格動物園，隔年誕下寶寶松果。翻攝自臺北市立動物園官網



台灣穿山甲潤喉糖2022年遠赴捷克布拉格動物園，未料昨（9日）因健康惡化不幸離世，其保育員表示，潤喉糖在9月底就發生食慾減退、健康持續下滑，雖全力救治一度略好轉，但最重仍傳來不幸消息。

臺北市立動物園10日凌晨在臉書上說明穿山甲潤喉糖在布拉格病逝的消息。

園方解釋，潤喉糖是雌性穿山甲，2017年9月2日在動物園出生，2022年4月與雄性穿山甲「果寶」一同前往捷克布拉格動物園。

2023年2月，潤喉糖成功誕下穿山甲幼崽「Šiška 松果」，創下第一隻誕生在歐洲的穿山甲紀錄；2024年7月，再次誕下幼崽「Connie」，為歐洲穿山甲EEP族群做出貢獻，也提升社會大眾對極度瀕危物種及非法野生動物貿易的保育認知。

穿山甲寶寶松果。翻攝自臺北市立動物園官網

如今傳出潤喉糖病逝的消息，臺北市立動物園也難過地說，「謝謝，再見了。」

布拉格動物園也發布潤喉糖病逝的消息，有網友回應，「這是一個悲傷的消息,好遺憾，還好她留下了兩個女孩在這裡，我手指交叉（祝福之意）松果會繁殖順利」、「 安心睡吧，寶貝女孩」、「我相信你在那一刻竭盡所能拯救她。她留下了兩個寶寶，我堅信你們會繼續繁殖這些美麗有趣的動物。」

