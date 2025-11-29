穿得比許瑋甯還辣！吳姍儒深V爆乳現身婚宴遭炎上 帥尪說話了

娛樂中心／綜合報導

結婚4年的許瑋甯與邱澤今年迎來兩人的寶貝兒子，也在昨（28日）於文華東方補辦婚宴，不少演藝圈星友都是座上嘉賓，其中女星吳姍儒（Sandy）攜尪一同現身會場，不過深V爆乳的打扮卻意外遭到網友炎上，有人質疑是搶了新娘風采。

吳姍儒昨（28日）一襲黑色禮服爆乳登場，胸前大開衩露出雪白肌膚，這也是她產後難得大尺度，而據《NOWNEWS今日新聞》報導，當時吳姍儒被問及穿搭問題，表示自己極限就這樣「還好啦」，老公「王先生」則表示能夠接受老婆尺度，誇讚她很漂亮

但吳姍儒的火辣服裝卻在社群上掀起網友討論，有人認為穿這樣很不妥「搶了新娘風采」、「穿得比許瑋甯還辣」，但也有部分網友抱持不同意見，表示「許瑋甯的美是可以隨便壓制的了嗎」、「低調黑我覺得還好欸」、「盛裝出席是一種禮貌」。

其實，這場婚宴除了許瑋甯、邱澤是主角之外，他們5個月大的兒子首次亮相也成了全場焦點，尤其是外貌遺傳父母的好基因，身穿迷你西裝搭配墨鏡登場，萌翻所有來賓。

Sandy帶老公「王先生」現身許瑋甯與邱澤婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

