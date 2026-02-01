穿戴式跌倒自動通報護長者安全

基隆市推穿戴式跌倒自動通報，服務獨居長輩安心出門，阿嬤直呼「揪感心！」。（圖：市府提供）

▲基隆市推穿戴式跌倒自動通報，服務獨居長輩安心出門，阿嬤直呼「揪感心！」。（圖：市府提供）

基隆市社會處為強化獨居老人關懷服務，自114年11月起推出「穿戴式跌倒自動通報設備」，當意外發生時，長輩可在第一時間獲得必要協助。

社會處說明，「穿戴式跌倒自動通報設備」提供符合資格的獨居長輩免費配戴使用。當設備偵測到跌倒或長輩按下求救鍵時，會即時透過手機發送警示訊息與定位給緊急聯絡人，透過智慧科技協助獨居長輩強化日常生活防護。

社會處指出，基隆市於114年已邁入超高齡社會。加上地形多山，許多長輩居住於半山腰地區，日常出入需步行斜坡或樓梯，若不慎跌倒或發生意外，可能因人煙稀少而無法即時求援，成為獨居長者最擔心的安全隱憂。市府為此導入具即時自動通報功能的穿戴式設備，包含「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能。

社會處舉例，居住於仁愛區半山腰的78歲董阿嬤，因脊椎側彎需定期外出復健，出門總得小心翼翼走下長長的階梯。她回憶曾在家中跌倒、爬不起來的經驗，至今仍心有餘悸。市府協助裝設穿戴式跌倒自動通報設備後，不僅能即時偵測跌倒並進行定位，且外觀精美，讓長輩能安心配戴。董阿嬤笑著說，有了這項設備，「心安很多，真的是揪感心！」

社會處長楊玉欣表示，截至114年底，本市列冊獨居長者近1900人，市府持續透過科技導入及多元關懷服務，提供長輩支持陪伴，也回應長輩對生活安全的需求。楊玉欣提醒，本項「穿戴式跌倒自動通報設備」提供設籍或實際居住本市年滿65歲以上獨居老人免費申請，可攜帶身分證及印章，至戶籍所在地區公所社政課申請，經確認符合列冊資格及設備條件後，將由合作廠商主動聯繫並到府進行安裝與教學，協助長者安心生活、平安出行。