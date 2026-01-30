穿戴式跌倒通報系統 提供獨老保障

七十八歲董阿嬤曾在家中跌倒、爬不起來，有了穿戴式跌倒自動通報設備感到心安很多。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為強化獨居老人關懷服務，市府去年十一月起推出「穿戴式跌倒自動通報設備」，提供符合資格的獨居長輩免費配戴使用。當設備偵測到跌倒或長輩按下求救鍵時，會即時透過手機發送警示訊息與定位給緊急聯絡人，透過智慧科技協助獨居長輩強化日常生活防護。

基隆地形多山，許多長輩居住於半山腰地區，日常出入需步行斜坡或樓梯；若不慎跌倒或發生意外，可能因人煙稀少而無法即時求援，成為獨居長者最擔心的安全隱憂。

廣告 廣告

基隆市去年邁入超高齡社會，為守護獨居長輩安全，防範跌倒時無人知曉，市府導入具即時自動通報功能的穿戴式設備，包含「跌倒自動偵測」及「一鍵緊急求救」功能。當意外發生時，長輩可在第一時間獲得必要協助。

居住於仁愛區半山腰的七十八歲董阿嬤，因脊椎側彎需定期外出復健，出門總得小心翼翼走下長長的階梯。她回憶曾在家中跌倒、爬不起來的經驗，至今仍心有餘悸。市府協助裝設穿戴式跌倒自動通報設備後，不僅能即時偵測跌倒並進行定位，且外觀精美，讓長輩能安心配戴。董阿嬤笑著說，有了這項設備「心安很多，真的是揪感心！」

社會處長楊玉欣表示，截至去年底全市列冊獨居長者近一千九百人，市府持續透過科技導入及多元關懷服務，提供長輩支持陪伴，也回應長輩對生活安全的需求。「穿戴式跌倒自動通報設備」提供設籍或實際居住基隆市年滿六十五歲以上獨居老人免費申請，民眾可攜帶身分證及印章至戶籍所在地區公所社政課，經確認符合列冊資格及設備條件後，由合作廠商主動聯繫並到府進行安裝與教學，協助長者安心生活、平安出行。