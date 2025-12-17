穿戴裝置熱銷榜單出爐 耳機、智慧手錶成送禮主流

【記者趙筱文／台北報導】隨著年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發。通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，反而有愈來愈多消費者轉向穿戴裝置，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項。根據統計12月1日至15日的穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中耳機就佔了7款，顯示在聖誕檔期，實用性高、價格帶彈性大的穿戴裝置，正好切中送禮族群對預算控管與即時滿足感的雙重需求，也讓今年的聖誕禮物清單明顯轉向。

從榜單結構來看，Apple穿戴裝置依舊展現高度黏著度，光是Apple相關產品就佔了一半名次，且包辦前3名。剛上市的AirPods Pro 3直接空降冠軍，傑昇通信分析，關鍵在於其延續前代優異的主動降噪體驗，並進一步強化配戴舒適度與音質細節，同時支援臨床級助聽器功能，適用年齡層更廣，成為不少果粉挑選聖誕禮物時的首選。

安卓品牌耳機在榜單中的存在感同樣不容小覷。排名第4的OPPO Enco Buds3 Pro以1,490元的入手價吸引預算型消費者目光，主打清晰通話與穩定連線，外型簡約、操作直覺，對學生族或首次購入真無線耳機的族群來說相當友善。另一款vivo TWS 3e則以1,990元價位切入市場，強調輕巧配戴與均衡音質，長時間使用不易造成負擔，無論通勤或追劇都合適，也很符合交換禮物「實用優先」的選購邏輯。

榜單後段也出現幾款特色取向的耳機產品。Biosong B7小飾界斜掛式無線藍牙耳機近期在門市詢問度明顯增加，主因在於其採用「親膚零感耳夾式」與「斜掛式結構」設計，降低對耳道的侵入與壓迫感，搭配聖誕檔期6折優惠，價格從原價3,290元下殺至1,990元，價差達1,300元。主打運動族群的SHOKZ OpenRun Air S803 Air骨傳導耳機，則以輕量化與穩定貼合著稱，即使在跑步、跳躍等高強度活動下也不易滑落，成為兼顧安全與實用性的送禮選項。

至於智慧手錶，榜單中同樣有3款具代表性的熱銷機型入榜。Apple Watch Series 11鋁金屬46mm GPS版持續吸引重度果粉，Watch SE第三代44mm GPS版則以較親民的價格，成為首次入手Apple Watch族群的熱門選擇。值得注意的是，排名第七的vivo Watch GT銷量甚至超越Watch SE第三代。傑昇通信分析，vivo Watch GT以3,690元定價切入市場，主打長續航與基本健康功能，對於希望兼顧時間顯示與運動記錄的消費者而言，是一款能安心入手的穩健型選擇。

整體來看，12月穿戴裝置熱銷榜不只反映品牌力，更凸顯消費者在節慶送禮時，對「實用、不踩雷、價格好掌握」的高度偏好。手機先放一邊，能立刻用、每天用得到的耳機與手錶，正在悄悄接手今年的聖誕C位。

12月穿戴裝置熱銷TOP 10榜單顯示，Apple相關產品包辦前3名；Android陣營則由OPPO、vivo耳機與智慧手錶撐場。傑昇通信提供，AI製表

